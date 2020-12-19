الذهب يتجه عالمياً إلى ثالث مكاسبه الأسبوعية

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار الذهب، أمس، إذ انتعش الدولار، بعد أن قاد تنامي آمال إقرار تحفيز في الولايات المتحدة، الذهب للارتفاع على مدى ثلاثة أيام، ما يضع المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1884.41 دولاراً للأوقية (الأونصة). وفي الأسبوع، ارتفع الذهب 2.4%. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1889.4 دولاراً.

وقالت المحللة، مارجريت يانغ: «التحفيز المالي الأميركي موضوع في الحسبان على نحو ما، لذا فالمتعاملون يسعون إلى جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وسرّع النواب الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس جهودهم لإقرار جولة جديدة من المساعدات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، أول من أمس، فيما قال مشرعون من الحزبين إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لم يعد خياراً. وقال محلل السوق لدى «إف.إكس.تي.إم»، هان تان: «إنه بينما قد يدفع التوصل إلى صفقة تحفيز أسعار الذهب للارتفاع، فإن صعوداً أكثر استدامة سيتطلب مؤشرات على ارتفاع الضغوط التضخمية». وأكد محللون أن الذهب سيلقى الدعم من تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بمواصلة برنامجه لشراء السندات إلى حين حدوث «تقدم كبير آخر» في استعادة التوظيف الكامل، وبلوغ هدفه للتضخم عند 2%.

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