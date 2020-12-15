المري: «اقتسام الوقت» سيساهم في تنشيط القطاعين السياحي والعقاري بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، «دبي للسياحة»، هلال سعيد المري: «في البداية أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعمه اللامحدود وإصداره قانون اقتسام الوقت. وإننا نحرص على تحويل التحديات إلى فرص مستلهمين ذلك من الرؤية المستقبلية لسموه وتوجيهاته السديدة، حيث يأتي الإعلان عن القانون في توقيت نشهد فيه العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية بما فيها السياحية خلال جائحة (كوفيد-19)، وهي مبادرة من شأنها المساهمة في تنشيط القطاعين السياحي والعقاري في دبي، وكذلك ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا الاتجاه لاسيما مع تزايد شعبية دبي كوجهة عالمية ذات مقومات سياحية وإمكانات هائلة».

وأضاف:«كما سيكون لهذه الخطوة، التي تضاف إلى المبادرات الأخرى، تأثيرا إيجابيا على السوق ونحن نخطو خطوات ثابتة نحو مرحلة التعافي من آثار وتداعيات هذه الجائحة، وبما يتماشى مع خططنا واستراتيجياتنا للسنوات المقبلة، خصوصا ونحن نستعد لاستضافة أهم وأبرز حدث في المنطقة والعالم خلال الربع الأخير من العام المقبل وهو (اكسبو 2020 دبي)».

وتابع المري:«يمتلك قطاع السياحة والسفر في دبي، إمكانيات كبيرة لتطوير وتنويع هذا القطاع لما فيه مصلحة الزوار والمقيمين والمطورين والشركاء، وقد تمت مراعاة حقوق كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة. فيما يخدم اقتسام الوقت فئات مختلفة من الأشخاص والمسافرين مع تنوع خياراتهم لاسيما من جيل الألفية، وكذلك ممن يبحثون عن القيمة الحقيقية لتلبية تطلعاتهم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news