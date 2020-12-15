«المالية»:28.7 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين خلال 2019

المصدر: دبي- الإمارات اليوم





كشفت وزارة المالية أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين خلال عام 2019 بلغ 28.7 مليار درهم، مقارنة مع 28.2 مليار درهم في عام 2018، ما يعكس التطور والنمو المستمرين للعلاقات الاقتصادية والتجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة.

وأشارت الوزارة، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للمملكة، أن عدد مواطني البحرين الذين زاروا الإمارات خلال عام 2018 بلغ نحو 224 ألفاً و861 مواطناً بحرينياً، في ما بلغ عدد الإماراتيين الذين زاروا المملكة في العام الماضي 64 ألفاً و463 مواطناً إماراتياً.

وأكدت «المالية» أن صفقات العقارات واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة، مستقطبة المزيد من المستثمرين البحرينيين الراغبين بدخول السوق العقارية في الإمارات، مشيرة إلى أن عدد مالكي العقارات من المواطنين البحرينيين في الإمارات خلال العام الماضي بلغ 3041 بحرينياً، ليصل العدد التراكمي إلى 13 ألفاً و790 بحرينياً، فيما بلغ عدد مالكي العقارات من الإماراتيين في البحرين 760 إماراتياً في عام 2018، ليصل العدد التراكمي إلى 2891 إماراتياً لعام 2018.

وذكرت الوزارة أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات والتي تعتبر مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، ومرافق البنية التحتية المتطورة مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي الإمارات ميزة تنافسية على دول أخرى، انعكس على أعداد التراخيص الممنوحة للمواطنين البحرينيين، إذ بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة للمواطنين البحرينيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الإمارات 3773 رخصة لعام 2018، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للمواطنين الإماراتيين بمملكة البحرين 1704 رخص.

وذكرت الوزارة أن قيمة رأس المال البحريني في شركات المساهمة العامة بالإمارات بلغت 6.1 مليارات درهم خلال عام 2019 مقارنة مع 5.4 مليارات درهم خلال عام 2018، في ما بلغ عدد المستثمرين البحرينيين في هذه الشركات 16 ألف مستثمر لعام 2019، مقابل 7312 مستثمراً إماراتياً في البحرين خلال عام 2018.

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