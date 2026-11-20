ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي.

وقال سُموه عبر حسابه الرسمي على منص"إكس": "ترأست اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، واطّلعت على نتائج "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة"، الذي أسهم عبر مبادرة "أعراس دبي" في تأسيس نحو 1,500 أسرة إماراتية".

وتابع سموه: "واستعرضنا تقريراً حول إنجازات التوطين في القطاع الخاص، أظهر أن عدد مواطني دبي العاملين فيه ارتفع بأكثر من 350% خلال أربعة أعوام، ليصل إلى أكثر من 32 ألف مواطن ومواطنة.."

وأضاف سموه: "كما اعتمدنا مشاريع ومبادرات نوعية لخدمة أهل دبي، تشمل "منصة الحكيم" و"محاصيل دبي" و"مخيمات أهل دبي"، إلى جانب مشروع لتطوير مجالس الصيادين.. وتابعت خلال الاجتماع مستجدات الخطة الشاملة لتطوير الأحياء النموذجية، التي تشمل 37 منطقة".

وأكد سُموه: "تواصل اللجنة عملها وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فالمواطن وأسرته في صميم عملنا في حكومة دبي، وكل مبادرة نطلقها وكل مشروع نعتمده غايته الارتقاء بجودة حياة أهل دبي وراحتهم وسعادتهم".