البحرين تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الإمارات

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها، وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والكف عن أعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، واحترام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية، بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.