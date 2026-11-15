البحرين: منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرات مسيرة إيرانية في سماء المملكة

ذكرت صحيفة «الأيام» البحرينية، صباح اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت طائرات مسيّرة إيرانية في سماء مملكة البحرين.

وتزامن ذلك مع إصدار وزارة الداخلية البحرينية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، تنبيهاً بوجود خطر، دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظاً على السلامة العامة.