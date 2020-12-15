مراكز التسوق في دبي تمنح المتسوقين جوائز نقدية تصل إلى مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ستبدأ مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، النسخة الـ26 من مهرجان دبي للتسوق بحملة ترويجية فريدة من نوعها مكونة من 3 فئات للربح "أدر واربح" من 17 ديسمبر حتى 30 يناير ستتاح للمتسوقين في مراكز التسوق المشاركة فرصة الفوز بجوائز نقدية خلال سحوبات "تسوق. أدر واربح" الأسبوعية والمقامة في التواريخ 26 ديسمبر و 11 و 18 و 25 و 30 يناير.



خلال مهرجان دبي للتسوق، مع كل إنفاق بقيمة 150 درهم سيحصل المتسوقين على قسائم سحب حمراء، سيحصل المتسوقين عند إنفاق 200 درهم على قسائم سحب زرقاء، وعند إنفاق 300 درهم سيحصل المتسوقين على قسائم سحب صفراء، ويمكن للمتسوقين الذين يحملون قسائم حمراء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 250،000 درهم، بينما يمكن لحاملي القسائم الزرقاء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 350،000 درهم وحاملي القسائم الصفراء 400،000 درهم، حيث سيتم اختيار 24 فائز من السحب ليحظوا بفرصة للفوز بجوائز تتراوح من 2،000 درهم إلى 20،000 درهم.



وفي هذا السياق صرح ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، قائلاً: "نقدم هذا الموسم حملةً سحوبات مذهلة تضم 3 فئات من الجوائز وتستهدف الحملة سياح ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال هذا الموسم نتبع نسق مختلف للمشاركة في مهرجان دبي للتسوق 2021، حيث نهدف للحصول على المزيد من المشاركين والفائزين هذا العام. بغض النظر عن قدر الإنفاق ستمنح الفئات الثلاثة من الحملات الترويجية لجميع المتسوقين فرصة للفوز. حيث يمكن للمتسوقين دخول السحب هذا العام عمد إنفاق 15 درهم أو أقل".

من المتوقع أن تساهم حملة "تسوق. أدر واربح" من مجموعة مراكز التسوق في دبي، في تعزيز قطاع التجزئة ودعم مراكز التسوق المشاركة بالصفقات والعروض.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يشكل مهرجان دبي للتسوق الحدث الأبرز على تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة كما أن دبي تعد من أهم وجهات التسوق في العالم. وتساهم الحملات الترويجية التي ننظمها بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص مثل مجموعة مراكز التسوق في دبي، في تعزيز تجارب التسوق للمقيمين والزوار على حد سواء. ونحن على ثقة تامة بأن حملة المجموعة الجديدة ستلقى قبولاً واسعاً واستحسانا كبيرا من قبل المتسوقين. ونحرص دائماً على التنسيق المستمر والعمل المتواصل مع شركائنا لضمان الوفاء دائماً بتطلعات واحتياجات الجميع وترسيخ مكانة الإمارة على خارطة التسوق العالمية".

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