بعد «إعمار العقارية».. «إعمار للتطوير» تناقش تغييرات بمجلس إدارتها

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشفت شركة إعمار للتطوير، المُدرجة في سوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة سيناقش التغييرات المطلوبة في مناصب مجلس الإدارة يوم الخميس القادم الموافق 17 ديسمبر.

ووفقاً لبيان الشركة لسوق دبي المالي، يأتي ذلك للامتثال لمتطلبات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم(3/ر.م) لسنة 2020، ويأتي هذا الاجتماع لشركة «إعمار للتطوير» بعد إعلان شركة «إعمار العقارية» للسوق، أمس، انتخاب محمد العبار عضواً منتدباً للشركة، ليتفرغ لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة، كما قام المجلس أيضاً بانتخاب جمال بن ثنية رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد بن جاوه نائباً للرئيس، وذلك امتثالاً لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة التي تحظر الجمع بين رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية في الشركة.

وفي تصريحات للعضو المنتدب في شركة «إعمار العقارية»، محمد علي العبار، أمس، لـ«الإمارات اليوم»، أن التغييرات الجديدة في الشركة تأتي امتثالاً لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة التي تحظر الجمع بين موقع رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية في الشركة.

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