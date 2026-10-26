في إفصاح لسوق دبي المالي.. «يونيكاي للأغذية» تعلن استقالة 4 من أعضاء مجلس إدارتها

أعلنت شركة «يونيكاي للأغذية»، المدرجة في سوق دبي المالي، تلقيها استقالات خطية من أربعة من أعضاء مجلس إدارتها، من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه، على أن تسري الاستقالات اعتباراً من اليوم الاثنين، الموافق 26 أكتوبر.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، أن الاستقالات شملت كلاً من مانع محمد سعيد الملا، رئيس مجلس الإدارة، ومشعل محمد عبدالله موسى الرئيسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى أحمد سيف عبدالرحمن الأشرم، وعادل صالح محمد عبدالله آل علي، عضوي مجلس الإدارة.

وأكدت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ومتطلبات الحوكمة المؤسسية، والنظام الأساسي للشركة.

وأشارت إلى أن أعمالها وعملياتها التشغيلية ستستمر كالمعتاد تحت إشراف الإدارة التنفيذية الحالية، مع الحفاظ على التزامها باستمرارية الأعمال، ومصالح مساهميها، وأصحاب المصلحة.