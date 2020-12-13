تعيين جمال بن ثنية رئيساً لمجلس إدارة "إعمار العقارية"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة "إعمار العقارية" أن مجلس إدارتها الذي انعقد يوم الخميس الماضي، قد انتخب جمال بن ثنية رئيساً لمجلس الإدارة وأحمد جاوه نائباً له.

وأضافت الشركة، في بيان لها على سوق دبي المالي، اطلعت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن مجلس الإدارة انتخب محمد علي العبار عضواً منتدباً للشركة، مشيرة إلى أنه تقرر أن يتفرغ العبار لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة.

جاء ذلك بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة، وحرص المجلس على الامتثال لأحكام المادة رقم (7) (ب) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020، والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة.

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