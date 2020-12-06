"فلاي دبي" توفر تأمين سفر متعدد المخاطر.. تعرف على المزايا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "فلاي دبي" اليوم، أنها ستوفر لمسافريها تأمين سفر جديد متعدد المخاطر، سيتم تطبيقه تلقائيا على جميع الركاب الذين يشترون تذكرة "فلاي دبي" اعتبارا من 1 ديسمبر 2020.

وأوضحت في بيان، أن المسافرين الذين يشترون تذكرة سواء عبر الموقع الشبكي للشركة أو تطبيق الهاتف المتحرك او عبر متاجر "فلاي دبي" أو مركز خدمة العملاء أو عبر من شركاء السفر سيحصلون تلقائيا على تأمين السفر الجديد متعدد المخاطر دون أي كلفة إضافية والذي تقدمه شركة "إيه آي جي"، إضافة الى التغطية الشاملة ضد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن وثيقة التأمين تغطي أيضا كلاً من رحلات العودة ورحلات الاتجاه الواحد خارج بلد إقامة المسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي"، حمد عبيدالله: "تبقى سلامة وصحة مسافرينا وطاقمنا على رأس أولوياتنا، وسيوفر تأمين السفر متعدد المخاطر للركاب ثقة أكبر في السفر مع العلم أنه سيتم الاعتناء بهم في كل خطوة من رحلتهم".

تشمل المزايا الرئيسة لوثيقة التامين ما يلي:

- تغطية للنفقات الطبية الخارجية وعمليات الإجلاء في حالات الطوارئ تصل إلى 500 ألف دولار صالحة لـ"كوفيد-19" (وفقا لما هو موضح في الوثيقة) وحالات الطوارئ الطبية الأخرى أثناء السفر إلى الخارج.

- ما يصل إلى 7500 دولار في حال إلغاء الرحلات أو تقليص التكاليف غير القابلة للاسترداد، بما في ذلك إذا كان المسافر أو أحد أقاربه (كما هو محدد في الوثيقة) غير قادر على السفر لأنه تم تشخيصه بفيروس "كوفيد-19" قبل موعد مغادرة الرحلة المحدد، أو لأسباب أخرى.

- ما يصل إلى 150 دولارا في اليوم للشخص الواحد للحجر الصحي في الوجهة ، بحد أقصى 14 يوما متتالية.

- تغطية المتعلقات الشخصية ومتاعب السفر والإلغاءات المتعلقة بإغلاق المجال الجوي والحوادث الشخصية والرياضات الشتوية وغيرها.



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