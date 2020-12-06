«عجمان الحرة» تستعرض نظام التشغيل الآلي للعمليات

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تعتزم «منطقة عجمان الحرة»، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية، بما فيها «نظام التشغيل الآلي لعمليات الأعمال»، الذي طورته، أخيراً، في سبيل إتاحة المجال لأتمتة 44 خدمة، ما يقلص الوقت اللازم لإتمام الخدمة، ومن ثم الإسهام والمواءمة استراتيجياً مع أهداف الذكاء الاصطناعي الوطنية.

وأكد المدير العام لمنطقة عجمان الحرة، المهندس علي بن تويه السويدي، حرص المنطقة الحرة على تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف عملياتها وخدماتها وإجراءاتها، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، ومرونة، والارتقاء بتنافسية إمارة عجمان.

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