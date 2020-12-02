فنادق دبي تتلقى حجوزات دولية مبكرة لقضاء عطلتي الميلاد ورأس السنة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال مديرون في قطاع السياحة والسفر إن الفنادق العاملة في دبي بدأت تتلقى حجوزات مبكرة من سياح دوليين لقضاء عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة في الإمارة، لاسيما من السوق الأوروبية، متوقعين أن ترتفع مستويات الإقبال بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة. ووصفوا الموسم الحالي بأنه «استثنائي» بكل المقاييس، نظراً إلى جائحة «كوفيد-19»، مشيرين إلى أن دبي أعادت فتح أبوابها أمام حركة السياحة الدولية، ووفرت التسهيلات كافة لاستقبال الزوار الدوليين.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار الغرف الفندقية شهدت تراجعاً كبيراً، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، الأمر الذي يزيد من جاذبية المنتج السياحي لمختلف شرائح الزوار، متوقعين أن يسجل القطاع الفندقي خلال ديسمبر الجاري مستويات إشغال هي الأعلى منذ بداية الجائحة.

حجوزات سياحية

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن فنادق المجموعة بدأت بتلقي حجوزات سياحية من أسواق دولية خلال عطلة عيد الميلاد، متوقعاً أن تزداد نسبة الحجوزات بشكل أكبر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف أن فنادق المجموعة طرحت بعض العروض الخاصة بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن دبي وجهة سياحية بارزة حول العالم، ولذلك، فإنه ومع اعتدال درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، فإن التوقعات تشير إلى مستويات إقبال أكبر من السوق الأوروبية خلال عطلتي الميلاد ورأس السنة.

الفنادق الشاطئية

بدوره، قال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن السوق الفندقية في دبي بدأت تتلقى حجوزات سياحية خاصة بعطلتي عيد الميلاد ورأس السنة من أسواق أوروبية وآسيوية، فضلاً عن طلبات من السوق الأميركية.

وأضاف أن دبي توفر جميع عوامل الجذب السياحي بالنسبة للزوار الراغبين في قضاء عطلات خلال هذه الفترة من العام، كما أن الناقلات الوطنية التي أعادت استئناف خدماتها إلى العديد من المحطات العالمية، تتيح بدورها التسهيلات اللازمة للمسافرين، وفي مختلف المراحل. وذكر سركيس أن الفنادق الشاطئية تستحوذ على نسبة كبيرة من الحجوزات الخاصة بعطلة الميلاد، متوقعاً أن يشهد القطاع السياحي في الإمارة حركة نشطة خلال ديسمبر الجاري، في ظل المناسبات والأعياد، فضلاً عن عطلة الربيع بالنسبة للمدارس في منتصف الشهر.

حجوزات «آخر لحظة»

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن فنادق المجموعة سجلت حجوزات للسياحة الدولية من أسواق بلجيكا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الأسواق الأوروبية، خلال عطلة عيد الميلاد المقبلة، متوقعاً أن ترتفع نسبة الحجوزات بشكل أكبر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتابع: «في ظل الظروف الحالية، فإننا قد نشهد المزيد من الحجوزات في آخر لحظة، في وقت يسعى فيه المزيد من الزوار المحتملين إلى اختيار وجهاتهم السياحية»، مؤكداً أن دبي وجهة سياحية بارزة لموسم أعياد الميلاد، وسيكون لها حصة كبيرة العام الجاري أيضاً.

ولفت عوض الله إلى أن أرقام حركة السياحة الدولية على الصعيد العالمي متدنية للغاية، في ظل الظروف الحالية جراء أزمة «كوفيد-19».

وأوضح أن دبي وجهة سياحية عالمية، وستستقطب نسبة كبيرة من السياح الدوليين خلال الموسم الجاري، لافتاً إلى جاهزيتها، واتخاذها جميع التدابير والإجراءات الاحترازية بدءاً من الوصول إلى المطار، وفي المنشأة الفندقية، فضلاً عن مراكز التسوق والترفيه.

إقبال واسع

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لفندق «بلاتزو فرساتشي دبي» ومؤسس شركة «بلاتزو للضيافة»، منذر درويش، إن مؤشر الحجوزات المستقبلية بالنسبة للفندق يدل على مستويات إقبال واسعة لقضاء عطلتي الميلاد ورأس السنة في دبي»، لافتاً إلى أن معدل الإشغال الفندقي وصل إلى 100% في الفترة بين 24 و26 ديسمبر، في وقت يتوقع فيه حركة حجوزات أكبر على مدار ديسمبر ككل، بدعم من السياحة المحلية والدولية على حد سواء.

وكشف درويش أن المنطقة الأوروبية تستحوذ على الجزء الأكبر من حركة السياحة الدولية القادمة إلى دبي خلال عطلة عيد الميلاد، خصوصاً من السوق البريطانية، مشيراً إلى حركة حجوزات نشطة من السوق الهندية أيضاً.

كما توقع نسبة كبيرة من الحجوزات أن تتم في وقت متأخر، وأن يسجل القطاع الفندقي في الإمارة ككل مستويات إشغال هي الأعلى منذ بداية الجائحة.

ولفت درويش إلى أن ديسمبر يتزامن مع العديد من المناسبات والإجازات، ومن المتوقع أن يستفيد القطاع الفندقي من الحركة النشطة خلال هذا الشهر، مبيناً أن المؤشرات الحالية بالنسبة لحجوزات يناير 2021 مشجعة للغاية من مختلف الأسواق، لاسيما من السوق الخليجية.

وقال إن أسعار الغرف الفندقية شهدت تراجعاً كبيراً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يزيد من جاذبية المنتج السياحي لمختلف شرائح الزوار المحتملين.

وذكر درويش أن دبي تتصدر قائمة الوجهات التي أتاحت خدمات سفر سلسة وآمنة، إضافة إلى تسهيلات الفحوص والتغطية التأمينية والتأمين على السفر ضد مخاطر «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن قطاع السفر في الإمارة وفر كل الاحتياجات والمتطلبات أمام الزوار الراغبين في قضاء عطلات في الإمارة.

موسم استثنائي

قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن الفندق بدأ في تلقي حجوزات أسواق دولية، خصوصاً من أوروبا، مثل بريطانيا وإيطاليا، لافتاً إلى أن هذه الحجوزات تتزامن مع عطلة عيد الميلاد، بغرض قضاء إجازات في دبي، أو زيارة الأهل والأقارب.

وأضاف العوا أن الموسم الجاري استثنائي بكل المقاييس، نظراً إلى جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن دبي أعادت فتح أبوابها أمام حركة السياحة الدولية، ووفرت التسهيلات كافة لاستقبال الزوار الدوليين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المسافرين والزوار في مختلف المراحل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news