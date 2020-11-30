«طيران الإمارات» تنال 3 ألقاب في حفل جوائز السفر العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت «طيران الإمارات» لقب الناقلة الرائدة على مستوى العالم في ثلاث فئات رئيسة لجوائز السفر العالمية 2020، هي: الدرجة السياحية الرائدة، وأفضل برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، وأفضل صالة رجال الأعمال.

وكانت الناقلة حصلت، مطلع الشهر الجاري أيضاً، على أربعة ألقاب إقليمية ضمن جوائز السفر العالمية، هي: العلامة التجارية الرائدة في مجال الطيران، وصالة رجال الأعمال الرائدة، وبرنامج مكافأة الولاء، والموقع الشبكي لناقلة جوية على مستوى الشرق الأوسط.

كما حازت «طيران الإمارات» أعلى التصنيفات في كل من الفئتين العالمية والإقليمية بناءً على تصويت وترشيح المشاركين، الأمر الذي يُبرز جهودها المستمرة ونهجها المركّز لتعزيز تجربة العملاء باستمرار، على الرغم من التحديات التي يفرضها الوباء العالمي.

وأفادت الناقلة في بيان، أمس، بأن أحدث الجوائز، يأتي في أعقاب سلسلة من الجوائز الأخرى التي نالتها، بما فيها ناقلة عام 2020 ضمن جوائز «صن ترافيل»، وأفضل ناقلة للرحلات الطويلة ضمن جوائز «تايمز» و«صنداي تايمز» في المملكة المتحدة، إضافة إلى تصنيفها الناقلة «الأعلى أماناً» في العالم لتعاملها مع جائحة «كورونا».

يشار إلى أن التزام «طيران الإمارات» يتجلى بتقديم قيمة متميزة للعملاء من خلال الخدمات والمنتجات الرائدة في كل درجة.

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