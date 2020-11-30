سوق دبي العقارية تسجل 3395 صفقة بيع بـ 6.93 مليارات درهم خلال أكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مجموعة «بروبرتي فايندر» المتخصصة في العقارات، النسخة السابعة من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي، الذي يتخذ من 2012 سنة أساس، ومن يناير 2012 شهر أساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس.

ووفقاً للمؤشر، فقد سجلت «أراضي دبي» في أكتوبر 2020 ما مجموعه 3395 صفقة بيع بقيمة 6.93 مليارات درهم، ليرتفع بذلك إجمالي التعاملات منذ بداية عام 2020 حتى تاريخه إلى 27 ألفاً و815 صفقة بيع، بقيمة 57.43 مليار درهم.

تعافي السوق

قالت مديرة إدارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لطيفة إبراهيم أحمد، إن «المؤشر يصدر كل شهر، لوضعه بين أيدي الباحثين والمهتمين بالسوق العقارية من مطوّرين ومستثمرين، لاسيما أنه يعطي نظرة شاملة وشفافة على حركة السوق عموماً».

وأضافت أن «من أهم المعطيات التي يمكن الخروج بها خلال الشهر الجاري، ظهور بوادر التعافي القوي على السوق، وعودتها إلى مساراتها الطبيعية في مختلف شرائح الوحدات العقارية،

لاسيما من خلال الإقبال على الوحدات الفاخرة، وتسجيل نمو مستدام شهراً تلو الآخر»، مشيرة إلى أن هذا يعني في المجمل أن السوق ستدخل العام الجديد بقوة، خصوصاً إذا أخذنا في الحسبان تنامي زخم الاستعدادات لاستقبال «إكسبو 2020 دبي» الذي يترقبه العالم.

خيار جذاب

بدورها، قالت مديرة الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»، لينيت عباد، إن «أسعار الفلل ووحدات (تاون هاوس) أصبحت في متناول أعداد متزايدة من الراغبين في الاستثمار، ما يجعلها خياراً جذاباً للغاية لهم».

وأضافت: «منذ ظهور جائحة فيروس (كورونا) المستجد، بدأ الكثيرون يقضون مزيداً من الوقت في منازلهم، ما أدى إلى ظهور توجه جديد، وزيادة الرغبة في اختيار المساحات الخارجية. كما لوحظ تحول الناس بعيداً عن مراكز المدن المكتظة، والتوجه إلى الضواحي. وقد أدى كل هذا إلى ارتفاع غير مسبوق في الإقبال على هذا النوع من الوحدات طوال الأشهر القليلة الماضية».

نظرة عامة

وفقاً لتقرير المؤشر، فإنه من خلال تسجيل 3395 صفقة بيع بقيمة 6.93 مليارات درهم، يعتبر أكتوبر 2020 شهراً قوياً آخر للعقارات السكنية في دبي، وبذلك يرتفع إجمالي صفقات المبيعات العام الجاري إلى 27 الفاً و815، بقيمة إجمالية ناهزت 57.43 مليار درهم.

وبحسب بيانات «بروبرتي فايندر»، فإنه تم نقل ملكية ما مجموعه 665 «فيلا/‏‏تاون هاوس» ثانوية أو جاهزة للسكن في الشهر ذاته، أي أعلى بنسبة 7.2% من ثاني أعلى شهر، وهو سبتمبر 2020 الذي شهد 605 معاملات نقل ملكية، وأعلى بنسبة 34% من يوليو 2020 الذي سجل 496 معاملة.

وظل مؤشر دبي العام مستقراً عند 1.092 نقطة، كما حافظ مؤشر «الشقق والفلل/‏‏المنازل» في دبي على استقراره بسبب دخول الوحدات ذات الأسعار المعقولة إلى السوق الجاهزة.

نقل ملكية

في شهر أكتوبر عموماً، تم نقل ملكية 1013 «فيلا/‏‏تاون هاوس» في كل من السوق على الخارطة، والسوق الثانوية الجاهزة، يضاف إليها 2031 شقة، منها 1128 شقة في السوق الثانوية، و903 شقق في السوق على الخارطة.

أما أبرز التطوّرات الأخرى التي شهدها أكتوبر 2020، فكانت بيع 11 شقة فاخرة في ثلاثة مشروعات في «نخلة جميرا»، و«داون تاون دبي» بقيمة تزيد على 15 مليون درهم لكل منها.

وكانت أغلى شقة في مشروع «ون» على «نخلة جميرا» بقيمة 30 مليون درهم، فيما راوحت مساحة جميع هذه الوحدات بين 5000 و15 ألف قدم مربعة، إذ كانت أكبر مساحة تبلغ 15 ألف قدم مربعة في «ذا دبليو» بقيمة 22.73 مليون درهم.

تصنيف المناطق

تصدّرت منطقة «ند الشبا» قائمة أفضل مناطق «الفلل/‏‏تاون هاوس» الثانوية (الجاهزة) في أكتوبر 2020 بنسبة 11.8%، تلتها «تاون سكوير» 7.8%، ثم «المدينة العالمية» 6.7%، فيما سجلت «المرابع العربية» 6.4%، و«دبي هيلز استيت» 5.9%.

بدورها، استحوذت الوحدات المكونة من أربع غرف على نسبة 39% من إجمالي عدد الصفقات، بينما بلغت حصة الوحدات المكونة من ثلاث غرف 34.7%، والوحدات المكونة من خمس غرف 14.8%.

مناطق البحث

تبين من خلال اتجاهات البحث، اعتماداً على بيانات «بروبرتي فايندر»، أن أفضل خمس مناطق قصدها المتعاملون للبحث عن «الفلل/‏‏‏المنازل» في السوق العقارية بدبي، كانت مناطق: «دبي هيلز استيتس»، المرابع العربية، نخلة جميرا، «داماك هيلز»، ومدينة محمد بن راشد.

• بوادر تعاف قوي على السوق وعودتها إلى مساراتها الطبيعية.

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