146 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء والتخطيط في دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «Lodging Econometrics» الأميركية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية بأن دبي تقود حجم المشروعات الفندقية في السوق المحلية والمنطقة، بعد أن سجلت 146 مشروعاً فندقياً يضم 44 ألفاً و557 غرفة قيد الإنشاء والتخطيط، مشيرة إلى أن الإمارة تستحوذ على 25.2% من عدد المشروعات «قيد الإنشاء»، و26.5% من حجم الغرف «قيد الإنشاء» في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة في تقرير دوري لرصد العقارات الفندقية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد الغرف الفندقية قيد التخطيط والإنشاء في السوق الإماراتية وصل إلى 54 ألفاً و533 في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ضمن 185 مشروعاً فندقياً.

الشرق الأوسط

أضافت الشركة أن عدد الفنادق قيد التخطيط والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وصل إلى 579 مشروعاً تضم أكثر من 168 ألف غرفة، بنسبة تراجع بلغت 7% للمشروعات، و6% للغرف الفندقية، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2019، لافتة إلى أن المنطقة سجلت للربع الخامس على التوالي انخفاضاً في عدد المشروعات منذ وصوله إلى ذروته الدورية في الربع الثاني من 2019.

فنادق جديدة

لفتت الشركة الأميركية إلى أنه خلال الربع الثالث من عام 2020، شهدت منطقة الشرق الأوسط افتتاح 10 فنادق جديدة تضم 1779 غرفة فندقية، مشيرة إلى أن عدد المشروعات في مرحلة الإنشاء بالفعل وصل إلى 359 مشروعاً حالياً تضم أكثر من 117 ألف غرفة.

وذكرت أن العلامات الفندقية العالمية تستحوذ على 46% من عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» حتى نهاية الربع الثالث 2020، أبرزها «هيلتون العالمية» التي سجلت 95 مشروعاً تضم أكثر من 26 ألف غرفة فندقية، تلتها «ماريوت الدولية» مع 90 مشروعاً بنحو 24 ألف غرفة فندقية، ثم شركة «أكور» في المركز الثالث بـ82 مشروعاً فندقياً جديداً «قيد الإنشاء» تضم 24.7 ألف غرفة.

مشروعات جديدة

وقد شهدت دبي افتتاح مشروعات فندقية جديدة، على الرغم من جائحة «كوفيد-19» منها فندق «الجداف روتانا» الذي افتتح الأسبوع الماضي، ويضم 318 غرفة وجناحاً موزعة على 14 طابقاً، وفندق «غراند كوزموبوليتان دبي» من فئة خمس نجوم الذي افتتح في أكتوبر الماضي، بطاقة تبلغ 235 غرفة وجناحاً، فيما كشفت مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» عن افتتاح أول فروع فندق «ستايبريدج سويتس» في مطار آل مكتوم الدولي ويضم 262 جناحاً.

كما شهدت سوق الضيافة في دبي إطلاق فندق «سوفيتل دبي ذا أوبيليسك» في أكتوبر الماضي، ويضم 498 غرفة وجناحاً.

الغرف الفندقية في دبي

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ارتفاع عدد الغرف الفندقية في الإمارة نهاية فبراير 2020، ليصل إلى 127 ألفاً و844 غرفة، مقارنة بـ117 ألفاً و436 غرفة نهاية فبراير 2019.

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