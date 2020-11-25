خصومات تصل إلى 90% خلال "3 أيام من التخفيضات الكبرى"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في دورتها الثانية لعام 2020 لتقدم لسكان دبي وزوارها فرصة الاستفادة من العروض الترويجية المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة وذلك من 26 وحتى 28 نوفمبر.

وأفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، بأن هذه الفعالية التي تستمر لمدة 72 ساعة، ستقدم خلالها مئات العلامات التجارية والمتاجر المحلية أسعاراً مخفضة بنسب تصل إلى 90% على الأزياء ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات وغيرها من المنتجات المتنوعة.

وتتزامن الفعالية التي تقام مرتين سنوياً وتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة، وهو ما يضيف المزيد من الزخم إلى جدول الفعاليات المزدحم في مختلف أنحاء المدينة.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز العروض الترويجية والصفقات التي يمكن العثور عليها في المتاجر ومراكز ووجهات التسوق في مختلف أنحاء المدينة خلال هذه الفعالية:



الأزياء

يمكن للمتسوقين من محبي الأناقة الحصول على أحدث صيحات الملابس لجميع أفراد العائلة من خلال عرض "اشتر قطعة واحصل على الأخرى" بنصف السعر من متاجر "إيبركرومبي آند فيتش". وتقدم متاجر "أميركان راج" و"أميركان فينتيج" عروضاً ترويجية جزئية بأسعار مخفضة بنسب تراوح بين 30 إلى 70% و30 إلى 50% على الترتيب، فيما تقدم متاجر "بي سي بي جي ماكس أزاريا" و"كارل ليغرفيلد" للعملاء الذين يبحثون عن ملابس تناسب موسم الأعياد عروضاً ترويجية بأسعار مخفضة تتراوح بين 30 إلى 70% و30 إلى 60% على الترتيب. وتقدم متاجر "نوتيكا" أسعاراً مخفضة بنسبة 50% على منتجات مختارة، كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض ترويجية بنسبة 40% في متاجر "إل سي وايكيكي"، بينما تقدم متاجر "تيد بيكر" عروضاً ترويجية تتراوح بين 30 إلى 60%.



الملابس الرياضية

ويمكن للرياضيين الذين أنهوا للتو تحدي دبي للياقة 30×30 الاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها العديد من متاجر الملابس والأدوات الرياضية حيث يقدم متجر "جو سبورت" ملابس رياضية بأسعار مخفضة بنسبة 25 إلى 90%، فيما تقدم متاجر "بوما" عروضاً ترويجية جزئية بنسبة تراوح بين 50 إلى 70%، كما تقدم متاجر "سيفولي" أسعاراً مخفضة على منتجات مختارة بنسبة 50%. وتقدم متاجر "سكتشرز" أسعاراً مخفضة بنسبة 40% على منتجات مختارة، فيما تقدم "سن آند ساند سبورتس" عروضاً ترويجية بنسبة 30% على منتجات وعلامات تجارية مختارة.



الذهب والمجوهرات

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من صفقات رائعة بنصف السعر على تصاميم المجوهرات التقليدية والمعاصرة في متاجر "زن دايموند" في مختلف أنحاء المدينة، في حين تقدم "سيميا للمجوهرات" و"كامر للمجوهرات" تشكيلة واسعة من المنتجات بسعر التكلفة خلال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى".

وتقدم "إس تي دوبونت" عروضاً ترويجية جزئية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 80%، كما يمكن الاستفادة من صفقات رائعة في فروع "باندورا" التي تقدم أسعاراً مخفضة بنسبة 25% على جميع المنتجات. ويمكن للعملاء الذين يزورون متاجر "لا ماركيز للألماس والساعات" الاستمتاع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 25 إلى 50%.

وتقدم كل من "داماس" و"جوهرة" عروضاً ترويجية بقيمة 50% على منتجات مختارة، فيما تقدم "جوي ألوكاس" أسعاراً مخفضة بنسبة 70% على مجموعة مختارة من المجوهرات ومنتجات الألماس.



الأدوات المنزلية

ويمكن للملاك والمستأجرين تجديد فيلاتهم أو شققهم مع نهاية العام من خلال صفقات رائعة على تشكيلة واسعة من الإكسسوارات والمفروشات وغيرها الكثير، حيث تقدم متاجر "2XL" عروضاً ترويجية جزئية تشمل أسعاراً مخفضة بنسب تراوح بين 25 إلى 75%، بينما يقدم متجر "إيس" أسعاراً مخفضة على مستلزمات المنازل والحدائق بنسب تراوح بين 25 إلى 90% خلال النسخة الحالية من فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى".

ويمكن للمتسوقين الذين يسعون إلى إعادة تصميم منازلهم الاستفادة من العرض الترويجي لمتاجر الحذيفة للمفروشات والتي تشمل أسعاراً مخفضة بنسب تتراوح بين 25 إلى 80%، كما تقدم متاجر "هومز آر أس" أسعاراً مخفضة بنسب تصل إلى 90%، وتقدم متاجر "بيد باغز آند بيوند" عروضاً ترويجية تراوح بين 25 إلى 75%.

وتقدم متاجر "كريت آند باريل" و"كريستال غاليري" عروضاً ترويجية بنسبة 25 إلى 40% و25 إلى 75% على الترتيب. وتقدم متاجر "إيوان مكتبي للسجاد" عروضاً ترويجية بنسبة 25 إلى 75%، في ما تقدم متاجر "كوالا ليفينغ" أسعاراً مخفضة بنسبة 25 إلى 50%. وتقدم متاجر "لورا أشلي" عروضاً ترويجية تراوح بين 25 إلى 70%، فيما تقدم متاجر "تيفولا" أسعاراً مخفضة بنسبة 25 إلى 40%.



العطور ومستحضرات التجميل

ويمكن للعملاء الحصول على العطور ومستحضرات التجميل التي تتماشى مع جميع المناسبات مع أسعار مخفضة بنسبة 50% على جميع العطور من متاجر عبدالصمد القرشي، و60% على منتجات مختارة من "العربية للعود"، و25% على منتجات مختارة في "أتيلييه كولوني".

وتقدم متاجر "بن كامل للعطور" و"في للعطور" أسعاراً مخفضة بنسبة 25 إلى 90%، فيما تقدم متاجر "شارلوت تيلبوري" عروض ترويجية بنصف الثمن على منتجات مختارة.

كما تقدم "كلينيك" عروض ترويجية جزئية رائعة بنسبة 30 إلى 40%، في حين تقدم "إيتود هاوس" مجموعة من المنتجات المختارة بنصف السعر، بينما تقدم "فلورمار" عروضاً ترويجية جزئية بنسبة 25 إلى 50%.

وتقدم "كيكو ميلانو" خلال الدورة الحالية من فعالية ”3 أيام من التخفيضات الكبرى" عرض "اشتري 3 قطع واحصل على 3 مجاناً"، فيما تقدم "كريولان" أسعاراً مخفضة بنسبة 30 إلى 70%، وتقدم سيفورا عروض ترويجية جزئية بنسبة 50 إلى 70%، كما تقدم "إنجلوت" عرض "اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً" على جميع المنتجات المتوفرة داخل المتجر.



مستلزمات الأطفال

يمكن للآباء التسوق للحصول على جميع مستلزمات الأطفال من الملابس والإكسسوارات بأسعار رائعة خلال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، حيث تقدم متاجر "توك توك" عرض "اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً" على جميع المنتجات المعروضة داخل المتجر. وستقوم علامة "أوشكوس بيغوش" بتخفيض الأسعار بنسبة تراوح بين 25 إلى 60%، فيما تقدم "أوكايدي" أسعاراً مخفضة بنسبة 40% على جميع المنتجات، وتقدم "ليتل أنغلز" عروضاً ترويجية جزئية بنسبة 30 إلى 60% طوال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى".

ويمكن للعائلات الشابة الاستفادة من العروض الترويجية الكبرى في متاجر "كارترز" والتي تشمل أسعاراً مخفضة بنسبة 25 إلى 60%، بالإضافة إلى عروض ترويجية بنسبة 30 إلى 80% تقدمها متاجر "بونبوينت".

وتقدم متاجر "إيبركرومبي كيدز" عرض "اشتر قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر"، كما تقدم متاجر "ذا تشيلدرينز بليس" عروضاً ترويجية بنسبة 50 إلى 70%.



البصريات

ويمكن للمتسوقين الباحثين عن نظارات شمسية أو إطارات للنظارات الطبية العثور على صفقات رائعة تقدمها متاجر "اغنر" والتي تشمل أسعاراً مخفضة بنسبة 25 إلى 50%، في حين تقدم متاجر "الجابر للنظارات" عروضاً ترويجية بنسبة 25 إلى 75% بالإضافة إلى عرض "اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً" على مجموعة مختارة من النظارات الشمسية وإطارات النظارات الطبية.

وتقدم "غراند أوبتكس" عروضاً ترويجية جزئية بنسبة 30 إلى 70%، كما تقدم متاجر "أوبتكس 2020" فرصة اختيار نظارتين شمسيتين أو إطارين للنظارات الطبية من بين مجموعة مختارة من المنتجات مقابل 600 درهم.

ويمكن للمتسوقين العثور على صفقات رائعة في كل من "سن غلاس هت" و"تراي فيجن للبصريات" مع أسعار مخفضة بنسبة 30 إلى 90% على منتجات العلامتين.



الأجهزة الإلكترونية

ويمكن لعشاق القهوة الاستفادة من عرض الاسترداد النقدي بقيمة 400 درهم من "نسبريسو" على كل ماكينة "فيرتشو"، إضافة إلى 10 كبسولات قهوة كيرتشو مجانية وكوب حراري مجاني. وتقدم كل من "جاكيز للإلكترونيات" و"بيتر لايف"، للمتسوقين مجموعة من الصفقات الرائعة بالإضافة إلى خصم بنسبة 25% على منتجات مختارة، كما تقدم "هارمان هاوس" هدايا مجانية على مجموعة مختارة من المشتريات تشمل سماعات "جيه بي إل" مع كل هاتف "سامسونغ N20". وتقدم "إي سيتي" أسعاراً مخفضة بنسبة 25 إلى 90%، فيما يمكن للمتسوقين توفير ما يصل إلى 999 درهماً على أحد المنتجات من متاجر "دايسون".



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