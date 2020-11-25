«الإمارات للشحن الجوي» تساعد شركة عائلية على تصدير منتجات فاخرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لشركة «طيران الإمارات»، بأنها تعمل منذ عام 2015 في نقل أسماك السلمون والمأكولات البحرية الطازجة من النرويج إلى الهند، مشيرة إلى أنها تساعد شركة عائلية، مقرها أوسلو، على تصدير منتجات فاخرة.

وأوضحت «طيران الإمارات»، في بيان أمس، أنه في عام 2015 انتقل المؤسس الشريك لشركة Catch of Norway Seafood، مارك الزواهرة، إلى الهند، وأنشأ مكتباً للشركة في بنغالور لاستيراد وتوزيع السلمون والمأكولات البحرية الأخرى للعملاء في الهند.

وأضافت أنه منذ الأيام الأولى لتأسيسها اعتمدت الشركة النرويجية «الإمارات للشحن الجوي» شريكاً موثوقاً، حيث ساعدت الناقلة على تسهيل النقل السريع للمأكولات البحرية الطازجة من أوسلو إلى بنغالور الهندية عبر دبي.

وقال الزواهرة إن «(طيران الإمارات) نقلت أولى شحناتنا من السلمون الطازج في عام 2015 من أوسلو إلى بنغالور الهندية عبر دبي، ومنذ ذلك الحين، أصبحت (الإمارات للشحن الجوي) جزءاً من نجاحنا حتى يومنا هذا».

وأضاف: «وجدنا كل التعاون والدعم من فرق (الإمارات للشحن الجوي) في أوسلو وبنغالور على مر السنين»، مبينا أن «الشحنة الأولى إلى الهند، تكونت من 50 كيلوغراماً من أسماك السلمون الكاملة وشرائح السلمون الطازجة».

وتابع: «أصبحنا الآن نستورد نحو طن واحد من المأكولات البحرية من النرويج في كل مرّة، معظمها مع (الإمارات للشحن الجوي)».

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