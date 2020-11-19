«طيران الإمارات» تتوسّع في استخدام طائراتها العملاقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن خطط لنشر مزيد من طائراتها العملاقة A380، وذلك بتشغيل أربع رحلات يومياً إلى مطار «لندن هيثرو»، اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري، وست رحلات في الأسبوع إلى «مانشستر» اعتباراً من مطلع ديسمبر المقبل، وتوسيع خدمة العاصمة الروسية موسكو، من رحلتين في الأسبوع حالياً إلى رحلة يومياً اعتباراً من 25 نوفمبر.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها تعتزم أيضاً زيادة عدد رحلاتها إلى «برمنغهام» و«غلاسكو»، من أربع رحلات في الأسبوع حالياً إلى رحلة يومية إلى كل من المدينتين، اعتباراً من 27 نوفمبر، والأول من ديسمبر على الترتيب.

«مانشستر» و«لندن»

وفصّلت الناقلة أنها سترفع خدماتها إلى مدينة «مانشستر» من ثماني رحلات أسبوعياً إلى 10 رحلات في الأسبوع، اعتباراً من الأول من ديسمبر، ست رحلات منها بطائرات A380، وأربع رحلات بطائرات «بوينغ 777-300ER».

وفي مطار «لندن هيثرو»، سترتفع خدمات «طيران الإمارات» من رحلتين بطائرات A380 ورحلة واحدة بطائرات «بوينغ 777-300ER» يومياً، إلى أربع رحلات يومياً بطائرات A380، اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري.

ممر السفر الجوي

وأكدت «طيران الإمارات» أن هذه التطورات تمثل توسعاً كبيراً في خدماتها إلى المملكة المتحدة، لتلبية الطلب المتنامي بفضل إنشاء «ممر السفر الجوي» بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، أخيراً، الذي لن يُطلب بموجبه من المسافرين إلى المملكة المتحدة من الإمارات، الدخول في الحجر الصحي، ما يشكل اعترافاً وتقديراً لاستجابة دولة الإمارات الصارمة والفعالة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وفي المقابل، يمكن للمسافرين من المملكة المتحدة إلى دبي اختيار إجراء اختبارات PCR قبل 96 ساعة من رحلتهم، أو إجراء الاختبار في مطار دبي الدولي عند الوصول.

من جهته، سيلبي تعزيز خدمات خط موسكو، الطلب المتزايد من المسافرين الذين يسعون لقضاء عطلاتهم في دبي، أو في وجهات سياحية يسهل الوصول إليها عبر دبي، مثل جزر المالديف.

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