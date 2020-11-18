طيران الإمارات تعيد إلى الخدمة مزيداً من طائراتها A380 العملاقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "طيران الإمارات" عن خطط لنشر مزيد من طائراتها A380، وذلك بتشغيل أربع رحلات يومياً إلى لندن هيثرو اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري، وست رحلات في الأسبوع إلى مانشستر اعتباراً من 2 ديسمبر المقبل، وتوسيع خدمة موسكو من رحلتين في الأسبوع حالياً إلى رحلة واحدة يومياً اعتباراً من 25 نوفمبر الجاري.

وتعتزم "طيران الإمارات" أيضاً زيادة عدد رحلاتها إلى برمنغهام وغلاسكو من أربع رحلات في الأسبوع حالياً إلى رحلة يومية واحدة إلى كل من المدينتين اعتباراً من 27 نوفمبر والأول من ديسمبر على الترتيب. كما سترفع خدماتها إلى مانشستر من ثماني رحلات أسبوعياً إلى 10 رحلات في الأسبوع اعتباراً من الأول من ديسمبر، ست منها بطائرات A380 وأربع بطائرات البوينغ 777-300ER. وفي مطار لندن هيثرو، سترتفع خدمات "طيران الإمارات" من رحلتين بطائرات A380 ورحلة واحدة بطائرات البوينغ 777-300ER يومياً، إلى أربع رحلات يومياً جميعها بطائرات A380 اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري.

وتمثّل هذه التطورات توسعاً كبيراً في خدمات "طيران الإمارات" إلى المملكة المتحدة، وذلك لتلبية الطلب المتنامي بفضل إنشاء ممر السفر الجوي بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة أخيراً. وبموجب ممر السفر الجوي لن يُطلب من المسافرين إلى المملكة المتحدة من الإمارات العربية المتحدة الدخول في الحجر الصحي، ما يشكل اعترافاً وتقديراً لاستجابة دولة الإمارات الصارمة والفعالة للوباء. وفي المقابل، يمكن للمسافرين من المملكة المتحدة إلى دبي اختيار إجراء اختبارات PCR قبل 96 ساعة من رحلتهم، أو إجراء الاختبار في مطار دبي الدولي عند الوصول، ما يضفي مزيداً من السهولة على إجراءات السفر.

كما سيلبي تعزيز خدمات "طيران الإمارات" على خط موسكو الطلب المتزايد من المسافرين الذين يسعون لقضاء عطلاتهم في دبي، أو في وجهات سياحية شهيرة يسهل الوصول إليها عبر دبي، مثل جزر المالديف.

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