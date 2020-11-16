حمدان بن محمد: الإمارات تواصل تصدُّرها قائمة الدول المعنية بتنمية وتطوير قدرات الاقتصاد الإسلامي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تواصل تصدُّرها قائمة الدول المعنية بتنمية وتطوير قدرات الاقتصاد الإسلامي.. فقد جاءت ضمن المراكز الثلاث الأولى في تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020- 2021.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "نعمل عبر استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي على تعزيز المناخ الجاذب للاستثمار ورؤوس الأموال ضمن هذا القطاع للاستفادة من التوقعات الكبيرة لمستقبله عالمياً في مرحلة ما بعد كوفيد-19.. يُنتظر وصول الإنفاق على المنتجات والخدمات الحلال عالمياً إلى 2.4 تريليون دولار بحلول 2024."

وأضاف سموه: "الطموحات كبيرة والعمل مستمر والتحدي العالمي الراهن إلى زوال..نواصل رصد الفرص وتطويع الخطط للوصول إلى أهدافنا الاستراتيجية رغم كافة الصعوبات..روابطنا الاقتصادية القوية ووضوح الرؤية للمستقبل وامتلاك مقومات التميز ضمانات ترسّخ جدارة دولتنا كشريك في ريادة مسيرة تطوير الاقتصاد العالمي".

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