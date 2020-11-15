658.3 مليار درهم قيمة تجارة الإمارات خلال النصف الأول

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بلغ نحو 658 ملياراً و328 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بوزن إجمالي للتجارة بلغ 98 مليوناً و327 ألفاً و781 طناً.

وأوضح المركز، في تقرير حول تجارة الإمارات غير النفطية للنصف الأول من 2020، أصدره أمس، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية بلغ 116 ملياراً و752 مليون درهم في الفترة من أول شهر يناير الماضي حتى نهاية شهر يونيو الماضي. وبلغت قيمة إعادة التصدير 162 ملياراً و739 مليون درهم. في حين وصلت قيمة الواردات إلى 378 ملياراً و837 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ووفقاً للتقرير، جاءت تجارة الإمارات من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور في المركز الأول، بإجمالي 180 ملياراً و940 مليون درهم، تلتها تجارة اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة والمعادن الثمينة في المركز الثاني بقيمة 152 ملياراً و660 مليون درهم، وتلتها معدات النقل بقيمة 59 ملياراً و515 مليون درهم، وتلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 47 ملياراً و964 مليون درهم، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة 39 ملياراً و995 مليون درهم.

وجاءت الصين كأول الشركاء التجاريين مع الإمارات في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين نحو 82 ملياراً و373 مليون درهم. وجاءت المملكة العربية السعودية ثانياً بقيمة 46 ملياراً و570 مليون درهم، وجاءت الهند ثالثاً بقيمة 44 ملياراً و873 مليون درهم. وجاءت الولايات المتحدة الأميركية رابعاً بقيمة 40 ملياراً و703 ملايين درهم، كما جاءت سويسرا خامساً بنحو 29 ملياراً و396 مليون درهم.

بينما جاءت سويسرا في المرتبة الأولى بالنسبة لأكثر الدول التي تتجه اليها صادرات الإمارات بأكثر من 18.9 مليار درهم. وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بالنسبة لإعادة التصدير بقيمة 24 ملياراً و900 مليون درهم، بينما جاءت الصين في الصدارة بالنسبة لواردات الإمارات من الأسواق الخارجية بإجمالي نحو 68 ملياراً و380 مليون درهم.

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