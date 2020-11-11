بالأرقام.. متوسط أسعار تذاكر الطيران من الإمارات إلى 8 دول عربية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة "ويجو" المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، بأن معدل أسعار تذاكر الطيران من دولة الإمارات إلى دول الشرق الأوسط، ارتفع بنسبة 12% خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2019.

واستعرضت الشركة من خلال مسح أجرته أخيرا، معدل سعر التذكرة إلى ثماني دول عربية لعام 2020 مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2019، موضحة أن بخصوص أبرز الوجهات من الإمارات، فقد بلغ معدل سعر التذكرة إلى السعودية 377 دولاراً (نحو 1383 درهماً)، وارتفع بنسبة 4% في عام 2020 مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت الشركة لـ"الإمارات اليوم"، أن معدل سعر التذكرة الى الأردن بلغ 436 دولاراً (نحو 1600 درهم)، حيث انخفض بنسبة 4% في 2020 مقارنة بعام 2019، فيما بلغ معدل سعر التذكرة الى لبنان 343 دولاراً في عام 2020 (نحو 1259 درهماً) وارتفع بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، مقابل 319 دولاراً إلى الكويت (نحو 1171 درهماً)، إذ ارتفع بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق.

وبينت أن معدل سعر التذكر إلى سلطنة عمان بلغ 294 دولاراً (نحو 1079 درهماً) في عام 2020، مرتفعا بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ معدل سعر التذكر الى البحرين 273 دولاراً (نحو 1002 درهم)، حيث ارتفع بنسبة 8%، مقابل 400 دولار إلى مصر (نحو 1468 درهماً)، منخفضا بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة لأبرز الوجهات من الوجهات العربية الى الإمارات، بلغ معدل سعر التذكرة من السعودية 350 دولاراً (نحو 1285 درهماً)، في عام 2020، وارتفع بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل 350 دولاراً من الكويت (نحو 1285 درهماً)، إذ ارتفع بنسبة 21%، بينما بلغ معدل سعر التذكرة من الأردن 395 دولاراً (نحو 1450 درهماً) وارتفع بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وبحسب المسح، بلغ معدل سعر التذكرة من البحرين 227 دولاراً (نحو 833 درهماً) وارتفع بنسبة 14% مقارنة بعام 2019، و327 دولاراً من لبنان (نحو 1200 درهم) وارتفع بنسبة 12%، مقابل 320 دولاراً (نحو 1175 درهماً) من سلطنة عمان بنسبة ارتفاع بلغت 61% مقارنة بالعام الماضي.

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