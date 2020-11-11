عرض 49 ساعة من "الاتحاد للطيران" بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

تُشجّع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ضيوفها ومحبي السفر والعطلات من داخل الدولة على خوض تجارب جديدة ومختلفة، من خلال إطلاقها عرضًا خاصًا بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يمتد على مدار 49 ساعة. وللمرة الأولى، يمكن للضيوف حجز عطلتهم بدفعة أولى تبلغ 49 درهمًا للشخص الواحد من دون دفع أي مبالغ أخرى قبل 21 يومًا من تاريخ السفر.

ويحظى الضيوف بفرصة السفر في أي وقت يناسبهم قبل حلول 30 سبتمبر من العام المقبل 2021، مقابل سعر أقل، والاسترخاء بهدوء في أحد المنتجعات الفاخرة، أو التجول بين الآثار والفنون المعمارية القديمة، أو قضاء عطلة نهاية الأسبوع في استكشاف مدينة جديدة.

تبدأ الأسعار من أبوظبي إلى بيروت من 1,249 درهمًا، وإلى أثينا من 2,449 درهمًا، وإلى المالديف من 3,049 درهمًا. ويغطي العرض كافة درجات السفر، حيث يبدأ سعر تذكرة السفر مع العودة على متن درجة الأعمال من 5,349 درهمًا من أبوظبي إلى القاهرة.

كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بالعروض التي تقدمها الاتحاد للعطلات، مع باقات عطلات لثلاث ليالٍ شاملة تذاكر السفر على متن الاتحاد للطيران، والإقامة في أحد الفنادق الفاخرة من فئة الأربع أو الخمس نجوم في القاهرة وأثينا والمالديف.

أما بالنسبة للراغبين في البقاء قريبين من منازلهم، فيمكنهم الاختيار من بين تشكيلة مذهلة من العروض على امتداد الإمارات العربية المتحدة. حيث يمكنهم الاستمتاع بإجازة قصيرة من ليلة واحدة مقابل 149 درهمًا فقط، شاملة وجبة الإفطار على امتداد طائفة واسعة من الفنادق الرائعة في أبوظبي ودبي.

ولمزيد من راحة البال، يحظى المسافرون بفرصة تبديل موعد رحلتهم أو تغيير الوجهة مجانًا.

يبدأ العرض في الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020، وينتهي في الساعة العاشرة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020. تطبق الشروط والأحكام الخاصة بباقات العطلات.

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