«إمباور» ترسي عقد بناء محطة زعبيل بـ 164 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عقد بناء محطة تبريد بمنطقة زعبيل بقيمة إجمالية بلغت 164 مليون درهم. وأفادت المؤسسة في بيان، أمس، بأن هذه الترسية تأتي عشية إنجازها أعمال الأساسات في المحطة، التي يجري تشييدها في إطار خطتها لتقديم خدماتها لمشروعات عمرانية ضخمة متعددة الاستخدامات قائمة وأخرى قيد الإنجاز، بمنطقة زعبيل الحيوية في دبي.

وأوضحت أن حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة الجديدة سيصل إلى 50 ألف طن تبريد، فور الانتهاء من بنائها، وسيتم ربط محطة زعبيل الجديدة بمحطة مركز دبي المالي العالمي، لتصل الطاقة الإنتاجية التي ستخدم المنطقتين إلى 112 ألف طن تبريد. وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «يعد هذا العقد الثاني، خلال شهرين، الذي توقعه (إمباور) لبناء محطة تبريد جديدة، حيث أرست مجموعة عقود لتشييد محطة التبريد الرابعة بمنطقة الخليج التجاري في دبي، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن تبريد».

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