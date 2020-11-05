تخفيضات كبيرة على الذهب والمجوهرات.. وعروض استثنائية في مختلف أنحاء دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل دبي احتفالاتها بمهرجان الأضواء "ديوالي" من خلال تقديم مجموعة من العروض الترويجية الاستثنائية على المجوهرات، وهو ما يمنح سكان دبي وزوارها فرصة الحصول على هدايا رائعة للمناسبات الخاصة.

وتشمل هذه العروض المميزة عدداً كبيراً من مراكز التسوّق ومتاجر التجزئة المستقلة التي ستقدّم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على قطع المجوهرات وتصاميم الذهب المتميّزة، والأزياء التقليدية والعصرية من أكبر العلامات التجارية وأشهر المصممين، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية الأنيقة وغيرها الكثير.

المجوهرات

تُعدّ مجموعة دبي للذهب والمجوهرات الوجهة المثالية لشراء المجوهرات وقطع الذهب الفاخرة خلال مهرجان "ديوالي"، وذلك في أكثر من 100 متجر في مختلف أرجاء دبي، حيث تقدّم مجموعة كبيرة من التخفيضات احتفالاً بمهرجان الأضواء السنوي.

ويمكن للمتسوقين الدخول في سحب للفوز بقسائم شرائية بقيمة إجمالية تصل حتى 100 ألف درهم عند إنفاق 500 درهم في أي من المتاجر المشاركة.

كما تقدّم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات عرض "اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً" على تشكيلة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ.

ويتميز عرض الذهب مقابل الذهب بأن المتسوقين لا يدفعون أي رسوم تصنيع على المجوهرات الذهبية عيار 18 و21 و22 قيراطاً.

كما يتضمن عرض المشغولات الذهبية من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات حصول المتسوقين على هدية مجانية من المجوهرات عند الشراء من تشكيلة محددة من المجوهرات.

وتشمل قائمة العلامات التجارية المشاركة في العروض، التي تسري حتى 21 نوفمبر، مجوهرات جوهرة، و"إندس للمجوهرات"، و"توجوري للمجوهرات"، و"مجوهرات أناقة"، و"مجوهرات ياسين"، و"مجوهرات مينا"، و"جيويل كلاودز للمجوهرات"، و"كوشي للمجوهرات"، و"مجوهرات سكاي"، و"مجوهرات هيما"، و"جورو للمجوهرات"، و"بوبلي للمجوهرات"، و"جوي الوكاس"، و"ملبار للذهب والمجوهرات"، وغيرها الكثير.



وتقدّم مجموعة مراكز التسوق في دبي الفرصة للمتسوقين الدخول في سحب للفوز بجوائز من الذهب بقيمة 100 ألف درهم عند إنفاق 200 درهم في أي من المتاجر المشاركة.

وسيحصل 20 فائزاً من سعداء الحظ على 20 غراماً من الذهب لكل منهم خلال مهرجان "ديوالي".

وتشمل قائمة مراكز التسوق المشاركة مركز مجمع بوابة الخيل و"العربي سنتر" و"باي أفينيو" و"برجمان" و"دبي أوتليت مول" و"الواحة مول" و"تايم سكوير سنتر" و"ذا مول" و"الريف مول".



ويستضيف "سيتي سنتر الشندغة" سوق "ديوالي" بالشراكة مع كارفور، والذي يقدم تخفيضات حصرية على مجموعة كبيرة من المنتجات والأزياء والهدايا الخاصة باحتفالات مهرجان الأضواء.



ويمنح كل من "سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر الشندغة" المتسوقين فرصة الفوز بنصف كيلوغرام من الذهب خلال مهرجان الأضواء لهذا العام.

ويحظى سكان دبي وزوارها الذين ينفقون 200 درهم في أي من مركزي التسوق حتى 14 نوفمبر بفرصة المشاركة في سحب تسوق واربح.

ويستضيف "سيتي سنتر" الشندغة أيضاً لعبة "سبين آند وين" للمتسوقين الذين أنفقوا 200 درهم في أي متجر وحصلوا على رمز إلكتروني من مكتب خدمة العملاء.

ويتعين على المتسوقين تدوير العجلة الموجودة في اللعبة للفوز بجوائز مضمونة.



ويقدم "دبي فستيفال بلازا مول"، جوائز نقدية للسكان والزوار المحظوظين من المتسوقين الراغبين بالاستفادة من العروض الترويجية الرائعة في إطار الاحتفال بمهرجان الأضواء "ديوالي".

ويمكن استرداد الجوائز عبر تطبيق "فستيفال ريواردس" للهواتف الذكية حتى 30 نوفمبر.



التجزئة

وتقدّم "مجوهرات أميرة" للمتسوقين عقداً أو سواراً أو أقراطاً ذهبية، عند شرائهم مجوهرات ألماسية تراوح قيمتها بين 3000 و10 آلاف درهم وذلك حتى 28 نوفمبر.

ويمكن للمتسوقين الفوز بعقد فضي عند شرائهم ذهباً بقيمة 3000 درهم، والفوز بعقد ذهبي أو أقراط ذهبية عند شرائهم ذهباً بقيمة 6000 درهم، والفوز بسوار ذهبي عند إنفاقهم 10 آلاف درهم.

وتقدّم "بريما للألماس" تخفيضات على مجموعة مختارة من مجوهرات الألماس بنسبة 75%، أمّا "مجوهرات جوهرة"، فتقدّم حسومات بقيمة 50% على مجموعة مختارة من المجوهرات من 6 وحتى 21 نوفمبر.

ويقام أسبوع دبي للتصميم في حي دبي للتصميم بدءاً من 9 وحتى 14 نوفمبر في بيئة آمنة في الهواء الطلق، حيث يمنح المتسوقين الفرصة لاستكشاف أفضل التصاميم المعاصرة للاحتفال بمهرجان الأضواء.

ويسلط أسبوع دبي للتصميم الضوء هذا العام على مجموعة من الحرفيين والمبدعين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة ومنتجي المأكولات المستقلين.

ويشكل سوق "رايب" بموقعة في أكاديمية "بارك" بمنطقة أم سقيم، وجهة مثالية للتسوق واستكشاف المنتجات المتنوعة مع بداية الطقس المعتدل، حيث يضم مجموعة كبيرة من الأدوات المنزلية والملابس ومستحضرات التجميل والمجوهرات وغيرها الكثير.

ويحتضن السوق مجموعة رائعة من الحرفيين والمبدعين الذين يقدمون عروضاً وهدايا جميلة تناسب جميع أفراد العائلة والأصدقاء.

ويتزامن السوق الأسبوعي مع احتفالات ديوالي لهذا العام، حيث يُقام من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً يوم 14 نوفمبر.



ويمكن لعشّاق الأفلام الهندية الاطلاع على أحدث إصدارات وأخبار وفعاليات بوليوود مع سحوبات مجلة فيلم فير.

ويتعين على زوار متجر "بلومينغديلز" في "دبي مول" الوقوف أمام الغلاف الأمامي للمجلة والتقاط صورة وتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسوم وbloomingdalesme@ و#bloomingdalesme وFilmfareME@ و#FilmfareMiddleEast من أجل الفوز.

وسيفوز اثنان من سعداء الحظ من عشاق الأفلام باشتراك لمدة عام لكل منهما في مجلة الأفلام.



الأزياء

ويقدم متجر "سالسا" للرجال والسيدات تخفيضات بقيمة 35% على تشكيلات محددة من 6 وحتى 21 نوفمبر، بينما تقدّم متاجر أمريكان إيجل أوتفترز وأنابيل تخفيضات بقيمة 50% على قطع محددة خلال الفترة ذاتها.



وتستضيف متاجر "إيكس" و"مشايخ" تخفيضات جزئية بقيمة 25 حتى 75% من 6 وحتى 21 نوفمبر، بينما يقدم متجر "نكست" عرض "اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً" على تشكيلات محددة، وعرض اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً على مجموعات محددة، بالإضافة إلى قطع معينة بسعر 50 إلى 85 درهماً من 8 وحتى 14 نوفمبر.



وتقدم دار الأزياء الفرنسية الفاخرة "بالمان" وعلامة الأزياء الإيطالية "جيانفرانكو فيري" تخفيضات من 70 حتى 75% عبر متاجرها في جميع أنحاء دبي من يوم 6 وحتى 21 نوفمبر.

وتتيح علامة "فرساتشي" تخفيضات بنسبة 30 إلى 75%، بينما يقدم متجر رانجلر تخفيضات بنسبة 25 إلى 75%.



مستحضرات التجميل

يقدّم متجر وجوه تخفيضات من 30 إلى 50% على العطور ومستحضرات التجميل، ويتيح متجر "ذا فيس شوب" تخفيضات بنسبة 30% على منتجات محددة.



وتقدم علامة العطور "عبد الصمد القرشي" تخفيضات بقيمة 50% على كافة منتجاتها من 6 حتى 21 نوفمبر، ويتيح متجر "أليساندرو ديل أكوا" تخفيضات من 70 إلى 75%، بينما يقدّم "بن كمال" للعطور تخفيضات من 25 إلى 75% خلال الفترة ذاتها.



المفروشات والتجهيزات المنزلية

تقدم متاجر "السجّاد الأحمر" و"فيليروي آند بوش" تخفيضات جزئية بقيمة 30 إلى 70% و25 إلى 75% على الترتيب، على المفروشات والتجهيزات المنزلية وأدوات المطبخ من يوم 6 وحتى 21 نوفمبر.

ويقدم متجر "رويال بالاس" تخفيضات جزئية من 25 إلى 75%، في ما يتيح متجر "لورا أشلي" تخفيضات من 25 إلى 70%، بينما يقدم متجر كوالا ليفينج وشاتلز آند مور تخفيضات من 25 إلى 75% خلال الفترة نفسها.



وتقدّم متاجر "هوم بوكس" في "الواحة مول" و"ابن بطوطة مول" و"سنتربوينت في بردبي"، تشكيلة خاصة بمهرجان الأضواء مع تخفيضات بقيمة 25% على قطع محددة، بما في ذلك الأضواء الخاصّة بالمهرجان والهدايا التقليدية وغيرها الكثير.

ويسري العرض حتى 25 نوفمبر.



ويمكن لزوار متاجر "هومز آر أس" في "ابن بطوطة مول" و"العربي سنتر" و"مزايا سنتر" و"زعبيل مول" للمفروشات الاستمتاع بتخفيضات بقيمة 25 إلى 70%، وذلك في إطار عروض المتجر الخاصة بمهرجان الأضواء من 6 وحتى 21 نوفمبر.

كما يُتاح للعملاء الحصول على قسيمة شرائية بقيمة 100 درهم، وذلك عند كل عملية شراء تتجاوز قيمتها 1000 درهم من 6 وحتى 14 نوفمبر.



ويقدّم متجر "جاشنمال" تخفيضات جزئية بقيمة 25 إلى 75%، بينما يقدّم متجر المتحف تخفيضات بقيمة 25 إلى 75%، ويتيح متجر "ذا ون" تخفيضات بقيمة 25% على قطع محددة من 6 حتى 21 نوفمبر.



الإلكترونيات

يقدّم متجر "بيتر لايف" تشكيلة متنوّعة من العروض على باقة محددة من المنتجات مع تخفيضات بقيمة 50 إلى 800 درهم، وذلك عند إنفاق مبلغ يراوح بين 1500 و10 آلاف درهم من 6 وحتى 21 نوفمبر.

بينما يقدم "هارمن هاوس" لعملائه هدايا فورية مجانية تتضمن سماعات "جي بي إل" عند شراء هاتف "سامسونغ إس 20 بلس" الذكي، وساعة "سامسونغ تو" عند شراء هاتف "سامسونغ" فولد المحمول، إضافة إلى نظام "جي بي إل 5.1" الصوتي المنزلي عند شراء شاشة "سامسونغ" قياس 65 بوصة من 6 وحتى 21 نوفمبر.

كما يقدم متجر "آي سمارت" تخفيضات جزئية بقيمة 25 إلى 75% خلال الفترة ذاتها.



النظارات

يقدّم متجر "سولاريس" تخفيضات جزئية بقيمة 30 إلى 75% من 6 إلى 21 نوفمبر، ويتيح متجر "فجن إكسبرس" أيضاً تخفيضات جزئية بقيمة 25 إلى 75% خلال الفترة ذاتها، بينما يقدم متجر البصريات الأولى تشكيلة من العروض المميزة التي تتضمن تخفيضات من 30 إلى 60% على جميع الإطارات الطبية التي تحمل علامة راي بان، وتخفيضات بقيمة 4% على النظارات الشمسية و50% على النظارات الطبية و60% على الإطارات كافة.



كما تتيح متاجر "صن فيجن" و"تراي فيجن" و"أوبتي فيجن" تخفيضات بقيمة 50 إلى 75% و30 إلى 60% و30 إلى 70% على التوالي من 6 وحتى 21 نوفمبر.

ويقدّم متجر "كريستال فيجن" للنظارات تخفيضات بقيمة 50 إلى 70%، بينما يقدّم متجر دبي للبصريات والنظارات الشمسية تخفيضات جزئية بقيمة 30 إلى 70% من 6 حتى 21 نوفمبر.



المأكولات

يقدّم تطبيق "زوماتو" الإلكتروني عرضه الخاص بمهرجان الأضواء مع تخفيضات كبيرة في أكثر من 200 وجهة من أشهر مطاعم دبي الهندية وجنوب الآسيوية والعالمية، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتخفيضات بقيمة 15 إلى 40% على تجارب تناول الطعام داخل المطعم وأكثر من 50% للطلبات عبر الإنترنت بقيمة لا تقلّ عن 20 درهماً.

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