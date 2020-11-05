«فلاي دبي» إلى تل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

أعلنت شركة «فلاي دبي» للطيران أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب، اعتباراً من 26 نوفمبر 2020، لافتة إلى أنها ستشغل رحلتين يومياً بواقع 14 رحلة في الأسبوع، بين مطاري دبي الدولي وتل أبيب بن غوريون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إنه ومنذ إطلاق «فلاي دبي» قبل 11 عاماً، التزمت الشركة دوماً بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتها.

وأضاف أنه، وفي أعقاب الاتفاقية الثنائية الأخيرة، سيسهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من الفرص للاستثمار في السعي لتحقيق مصالحنا وقيمنا المشتركة، لافتاً إلى أنه، ومع بدء هذه الخدمات، سيكون هناك خيار لتعزيز دخول دولة الإمارات، وكذلك إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى وإفريقيا، ما يقلل إجمالي أوقات الرحلات بساعات عدة.

ووفقاً للشركة، ستبدأ أسعار رحلة درجة رجال الأعمال ذهاباً وإياباً، من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، من 6000 درهم، فيما يبدأ سعر الدرجة السياحية من 1600 درهم.

أما أسعار تذاكر العودة في درجة رجال الأعمال من مطار بن غوريون إلى دبي، فتبدأ من 1600 دولار (نحو 5888 درهماً)، في حين تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 360 دولاراً (نحو 1324 درهماً).

يشار إلى أنه، ومنذ انطلاق عمليات الناقلة في عام 2009، اشتهرت «فلاي دبي» بربطها للأسواق غير المخدومة، التي كانت تفتقر إلى الرحلات الجوية في السابق، وربطها بدبي برحلات مباشرة. كما توفر شراكة الرمز الموسعة مع طيران الإمارات للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة، بين شبكتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، إلى أكثر من 155 وجهة.



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