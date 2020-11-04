"فلاي دبي" تبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت شركة فلاي دبي، أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر 2020، وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يومياً بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي (DXB) وتل أبيب بن غوريون (TLV) ، مشيرة إلى أنه يمكن الآن حجز الرحلات على موقعها الشبكي.

وقالت الناقلة، في بيان صحافي، إن هذا الإعلان يأتي في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها أخيراً بين البلدين، وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: "منذ إطلاق (فلاي دبي) قبل 11 عاماً، التزمنا دوماً بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا. في أعقاب الاتفاقية الثنائية الأخيرة، سيسهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار في السعي لتحقيق مصالحنا وقيمنا المشتركة".

وتُعد دبي، اليوم، إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم وتشتهر بفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق وناطحة السحاب برج خليفة، وهو أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم، فضلاً عن شواطئها النظيفة ومناظرها الطبيعية الصحراوية. كما أنها مركز عالمي للفعاليات والاحداث الدولية والترفيه، فضلاً عن نمط الحياة والأنشطة الرياضية.

وتبدأ أسعار رحلة درجة رجال الاعمال ذهاباً واياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي TLV من 6000 درهم، فيما يبدأ سعر الدرجة السياحية من 1600 درهم.

أما أسعار تذاكر العودة في درجة رجال الأعمال من مطار بن غوريون الى دبي فتبدأ من 1600 دولار أميركي، أما أسعار الدرجة السياحية فتبدأ من 360 دولاراً أميركياً.

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