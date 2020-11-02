إنجاز 2479 مبنى جديداً في دبي بـ 24 مليار درهم خلال 9 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات كشف عنها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، وصل إلى 2479 مبنى جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بقيمة بلغت أكثر من 24 مليار درهم، وبمعدل بلغ نحو 275 مبنى شهرياً.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها، سجل سبتمبر الماضي إنجاز 375 مبنى جديداً، فيما تصدرت المباني متعددة الطوابق من حيث القيمة مسجلة نحو 18.5 مليار درهم.

العدد

وتفصيلاً، كشفت بيانات أعلن عنها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، وصل إلى 2479 مبنى جديداً منذ بداية العام الجاري وحتى ونهاية سبتمبر، وبمعدل 275 مبنى شهرياً.

وأوضحت البيانات الصادرة عن بلدية دبي، أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة من حيث العدد خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وسبتمبر من العام الجاري، بمعدل 1150 مبنى، تلتها الفلل الاستثمارية بـ781 مبنى.

ووفقاً للبيانات، بلغت المباني متعددة الطوابق المنجزة 319 مبنى، لتحل في المركز الثالث، مقابل 117 لمبانٍ صناعية، فيما بلغ عدد المباني العامة 112 مبنى خلال الفترة ذاتها.

النسبة

وأشارت الإحصاءات إلى تصدر الفلل الخاصة أيضاً قائمة المباني المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، من حيث النسبة، مستحوذة على 46.4% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة بلغت 31.5%، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 12.9%، في حين بلغت حصة المباني الصناعية 4.7%، والمباني العامة 4.5%.

وبيّنت أن إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، بلغ 271 مبنى، فيما بلغ خلال فبراير 327 مبنى، بينما وصل العدد في مارس إلى 353 مبنى، فيما سجل أبريل 229 مبنى، ليصل إجمالي العدد المسجل للمباني المنجزة في مايو إلى 214 مبنى، مقابل 221 مبنى في يونيو.

وأضافت أن يوليو، سجل إنجاز 252 مبنى جديداً ليصل العدد إلى 237 في أغسطس الماضي، فيما سجل سبتمبر الماضي 375 مبنى.

واستحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة معاً على نسبة 77.9% من عدد المباني المنجزة، خلال الفترة بين يناير وسبتمبر، مسجلة 1931 مبنى.

وبحسب «دبي للإحصاء»، فإن تلك الأرقام تخص المباني المنجزة في مناطق خاضعة لبلدية دبي خلال الفترة المحددة.

القيمة

إلى ذلك، بلغ إجمالي قيمة المباني المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 24 مليار درهم، تصدرتها المباني متعددة الطوابق مسجلة نحو 18.5 مليار درهم، تلتها الفلل الخاصة بقيمة 2.42 مليار درهم.

وبلغت قيمة المباني العامة المنجزة نحو 1.63 مليار درهم، بينما سجلت مباني الفلل الاستثمارية نحو 889 مليون درهم، لتصل قيمة المباني الصناعية إلى نحو 574 مليون درهم.

يُشار إلى أن عدد المباني المنجزة في دبي العام الماضي، بلغ 6665 مبنى جديداً، بقيمة إجمالية 36 ملياراً و114 مليون درهم، وبنسبة نمو 6%.

- سبتمبر الماضي سجل إنجاز 375 مبنى جديداً.

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