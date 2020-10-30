انخفاضات جديدة بأسعار الذهب..تعرف عليها

المصدر: أحمد الشربيني- دبي



سجلت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع، انخفاضات راوحت قيمتها بين ثلاثة وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 228 درهما، بانخفاض قيمته أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 214.25 درهما، بتراجع 3.75 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 204.5 دراهم، بانخفاض بلغ 3.5 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 175.25 درهماً، بتراجع قدره ثلاثة دراهم.

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