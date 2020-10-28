80.2 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغـت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ أبوظبي 80.2 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، وذلك بحسب الأرقام التي أصدرها مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، والتي أظهرت أن السعودية لاتزال تتصدر المركز الأول في قائمة أهم الشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 22.4%، وبقيمة 18 مليار درهم تقريباً في فترة الرصد ذاتها.

واستحوذت تجارة اللوازم الصناعية على نحو 45.6% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية في أبوظبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت الإحصاءات بلوغ قيمة واردات أبوظبي من السلع غير النفطية نحو 42.24 مليار درهم، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من عام 2020، فيما وصلت قيمة تجارة الصادرات إلى 23.2 مليار درهم، و14.8 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير.

وعلى المستوى الشهري، بلغت قيمة واردات أبوظبي، خلال مايو، نحو 7.1 مليارات درهم، و4.886 مليارات درهم لتجارة الصادرات غير النفطية، و1.8 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير وفقاً للأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء.

وتصدّرت اللوازم الصناعية قائمة الأكثر تصديراً حسب الفئات الاقتصادية في تجارة أبوظبي، خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري، بقيمة بلغت 18.23 مليار درهم تقريباً.

وبالنسبة للأكثر نشاطاً في قائمة المعاد تصديره، جاءت تجارة معدات النقل وملحقاتها في المركز الأول، بقيمة بلغت 6.9 مليارات درهم، ثم السلع الاستهلاكية بـ2.48 مليار درهم تقريباً، والسلع الإنتاجية 2.37 مليار درهم.

وفي تجارة الواردات، تصدرت تجارة اللوازم الصناعية القائمة أيضاً بقيمة 16.77 مليار درهم تقريباً، ثم السلع الإنتاجية بـ9.82 مليارات درهم.

وواصلت السعودية تصدّر المركز الأول بقيمة 18 مليار درهم تقريباً، تلتها الصين بـ5.4 مليارات درهم، والولايات المتحدة الأميركية بـ5.2 مليارات درهم.

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