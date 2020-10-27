80.2 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام





بلغـت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ أبوظبي 80.2 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 وذلك بحسب الأرقام التي أصدرها مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، والتي أظهرت أن المملكة العربية السعودية لا زالت تتصدر المركز الأول في قائمة أهم الشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 22.4%، وبقيمة 18 مليار درهم تقريبا في فترة الرصد ذاتها.

واستحوذت تجارة اللوازم الصناعية على نحو 45.6% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت الاحصائيات بلوغ قيمة وارادت أبوظبي من السلع غير النفطية نحو 42.24 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام 2020. فيما وصلت قيمة تجارة الصادرات 23.2 مليار درهم، و14.8 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير.

وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت قيمة واردات أبوظبي خلال شهر مايو نحو 7.1 مليارات درهم، و4.886 مليارات درهم لتجارة الصادرات غير النفطية، و1.8 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير وفقا للأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء.

وتصدرت اللوازم الصناعية، قائمة الأكثر تصديرا حسب الفئات الاقتصادية في تجارة أبوظبي خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري، بقيمة بلغت 18.23 مليار درهم تقريبا، تلاها صادرات الأغذية والمشروبات بنحو 2.6 مليار درهم، و1.38 مليار درهم للسلع الإنتاجية.

وبالنسبة للأكثر نشاطا في قائمة المعاد تصديره، جاءت تجارة معدات النقل وملحقاتها بالمركز الأول وبقيمة بلغت 6.9 مليارات درهم، ثم جاءت السلع الاستهلاكية بقيمة 2.48 مليار درهم تقريبا، والسلع الإنتاجية 2.37 مليار درهم.

وفي تجارة الواردات، تصدرت تجارة اللوازم الصناعية القائمة أيضا بقيمة 16.77 مليار درهم تقريبا ثم السلع الإنتاجية 9.82 مليارات درهم، ومعدات النقل 9.56 مليارات درهم.

وواصلت المملكة العربية السعودية تصدر المركز الأول بقيمة 18 مليار درهم تقريبا، تلاها الصين 5.4 مليارات درهم، والولايات المتحدة الأميركية 5.2 مليارات درهم، ثم اليابان 4.76 مليارات درهم، وسويسرا 3.7 مليارات درهم.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news