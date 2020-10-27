رغم «كورونا».. دبي تحافظ على جاذبيتها العقارية للمستثمرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت نشرة عقارية أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تحت اسم «علوم العقار»، أن السوق العقارية في الإمارة حافظت على جاذبيتها في أوساط المستثمرين المحليين والعالميين، على الرغم من الآثار غير المتوقعة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت «أراضي دبي» بأن من أبرز المعطيات التي أوردتها النشرة للتأكيد على ذلك دخول 10 آلاف و728 مستثمراً جديداً إلى السوق، يمثلون 70% من إجمالي عدد المستثمرين طوال الأشهر التسعة الأولى، منذ بداية عام 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020.

وكمؤشر آخر على حيوية السوق خلال الفترة المشمولة بالنشرة، أوردت «أراضي دبي» أن عدد عقود الإيجار التي تم توثيقها وصل إلى 369 ألفاً و55 عقداً، لافتة إلى أن نسبة العقود المجددة بلغت 52% من العدد الإجمالي، فيما كانت حصة العقود الجديدة 48% في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2020.

وفي السياق نفسه، تدفقت 50 مليار درهم في السوق العقارية كتصرفات ورهون عقارية، نتج عنها 706 ملايين درهم عمولات مستحقة للوسطاء العقاريين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وأبرزت النشرة أفضل خمس مناطق من حيث جاذبية المستثمرين؛ إذ كانت الصدارة لمناطق «الحبية الرابعة»، و«وادي الصفا 5»، و«اليلايس 2»، ومدينة المطار، و«وادي الصفا 7» في فئة الفلل، في حين تفوقت منطقة «برج خليفة»، و«ند حصّة»، و«الحبية الأولى»، و«البرشاء جنوب الرابعة»، و«حدائق الشيخ محمد بن راشد»، على غيرها من المناطق في ما يتعلق بمبيعات الشقق.

50

مليار درهم تدفقت في السوق العقارية كتصرفات ورهون عقارية خلال 9 أشهر.

706

ملايين درهم عمولات مستحقة للوسطاء العقاريين.

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