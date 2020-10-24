«أبل» تطرح في الإمارات هاتفي «آي فون 12» و«12 برو»

المصدر: أحمد الشربيني■دبي

طرحت متاجر شركة «أبل» الأميركية، في أسواق الدولة أمس، هاتفي «آي فون 12» و«آي فون 12 برو» المدعمين بشبكة الجيل الخامس، وسط تدابير احترازية لمواجهة فيروس «كورونا، شملت تطبيقاً مشدداً لمعايير التباعد الاجتماعي والتحقق من ارتداء الكمامات للمستهلكين، إضافة إلى منع ممثلي وسائل الإعلام من الدخول للمنافذ أو التصوير بداخلها.

ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية لها خلال إطلاق الشركة للهاتفين عبر متجرها في مركز «دبي مول»، خلال ساعات مبكرة أمس، مؤشرات إقبال متوسطة، لمقيمين ومواطنين، فيما تم منع دخول مستهلكين للمتجر، إلا لمن قاموا بالحجز المسبق فقط، وبأعداد محددة بالتناوب،فيما أفاد مستهلكون بأنهم أتموا عملية الحجز للشراء منذ أسبوع، ولفت بعضهم إلى أنه فضل شراء «آي فون برو» للاستفادة من قدرات التصوير بالكاميرات الثلاثية، وشراء منتجات للحاسب اللوحي «آي باد أير» الجديد.

وتفصيلاً، قال المستهلك محمد حسين، إنه فضل شراء هاتف «آي فون 12 برو» الجديد للاستفادة من التقنيات المدعمة به في التصوير، مع توافر ثلاث كاميرات خلفيه مقارنة بكاميرتين في هاتف «آي فون 12»، وأنه حجز هاتفين له ولأحد أفراد أسرته من اللون الأزرق وبسعة ذاكرة تبلغ 128 غيغابايت.

وأضاف المستهلك محمد شفراز، أنه اشترى هاتفين من طراز «آي فون 12 برو»، من اللون الأسود بذاكرة من سعة 256 غيغابايت، وأنه فضل ذلك الهاتف لتوافر ثلاث كاميرات خلفية به مقارنة بهاتف «آي فون 12»، لافتاً إلى أنه ينتظر هاتف أي فون ميني عند طرحه، والمتوقع خلال الشهر المقبل، لشرائه لابنه مع توافره بسعر مناسب ودعمه للجيل الخامس.

وأوضح المستهلك عسكر محمد، أنه حجز منذ أسبوع هاتفين أحدهما من طراز «آي فون 12»، والآخر من طراز «آي فون 12 برو»، إضافة للحاسب اللوحي الجديد «آي باد برو»، لافتاً إلى أنه رغم الإجراءات المشددة والتدابير الاحترازية لم ينتظر فترات طويلة مع عدم وجود طوابير ازدحام بشكل مماثل للعام الماضي، وهو ما يرجع لتداعيات جائحة «كورونا» التي جعلت بعض المستهلكين لا يفضلون المجيء للشراء خوفاً من الازدحام، كما أن بعض المتعاملين كان يأتي من دول مجاورة للحصول على الجهاز فور إطلاقه بالمتاجر الإقليمية الرسمية للشركة في الدولة. وأضاف المستهلك حسن عبدالله، أنه حاول شراء هاتف «آي فون 12 برو» من المتجر إلا أن موظفي متجر الشركة أخبروه بأنه لن يتم السماح بدخول المتجر إلا لمتعاملي الحجز المسبق فقط.

وكانت شركة «أبل» قد أعلنت عن إتاحة الحجز المسبق على هاتفي «آي فون 12»، و«آي فون 12 برو»، ابتداءً من 16 أكتوبر.

ومن أبرز مواصفات الهاتفين الجديدين دعم تقنيات الجيل الخامس، كما أنهما مزودان بمعالج «إيه 14 يبونيك»، مع توافرهما بشاشة قياس 6.1 بوصات.

مواصفات

يأتي هاتف «آي فون 12» بكاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابيكسل لكل منهما، ويأتي الهاتف، مقارنة بهاتف «آي فون 11»، أنحف بنسبة 11%، وأخف وزناً بنسبة 16%، فيما يتوافر هاتف «آي فون 12 برو» بثلاث كاميرات خلفية بقدرات تصوير فائقة في الظروف المختلفة.

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