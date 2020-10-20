"أرابتك": تأجيل اجتماع مجلس الإدارة إلى الأحد القادم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة أرابتك القابضة أنه تم تأجيل موعد انعقاد مجلس إدارتها الذي كان من المقرر عقده أمس الإثنين 19 أكتوبر إلى يوم الأحد 25 أكتوبر 2020 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وبحسب بيان الشركة لسوق دبي المالي، فإنه من المقرر أن يناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع جميع الأمور المرتبطة بخطة التصفية.

ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال الاجتماع في القرارات والإجراءات اللازمة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية الأخير، بحسب بيان السوق.

يشار إلى أن الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي الذي وافق 30 سبتمبر، قررت عدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب للمحكمة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها وتعيين (مصفي) للشركة.

ونصت القرارات أن يقوم مجلس الإدارة أو من يفوّضه المجلس وقبل التقدم للمحكمة بطلب الإفلاس باطلاع أصحاب المصلحة على آثار ذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الاجتماع.

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