«فلاي دبي» تطلق عروضاً خاصة إلى وجهات محدّدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن توافر عروض خاصة إلى عدد من الوجهات السياحية التي تحظى بإقبال وشعبية كبيرة، لاسيما من المواطنين والمقيمين في دولة الامارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الناقلة في بيان، أمس، أن تلك العروض تشمل وجهات الشواطئ والمدن في إفريقيا وأوروبا وآسيا وشبه القارة الهندية، مثل المالديف وزنجبار وسراييفو وكييف، التي توفر للسياح خيارات مثالية لقضاء العطلات، سواء لمحبي الشواطئ أو المعالم التاريخية داخل المدن.

وأضافت أن العروض ستكون متاحة للحجز على الرحلات التي تنطلق من دبي في الفترة ما بين الخامس من أكتوبر الجاري حتى 19 من الشهر ذاته، وذلك للسفر حتى 16 ديسمبر 2020. وبينت الناقلة أن أسعار رحلات زنجبار تبدأ من 1555 درهماً للدرجة السياحية، و4015 درهماً لرحلات درجة رجال الأعمال، في حين تبدأ أسعار الدرجة السياحية للمالديف لرحلة الذهاب والعودة من 3275 درهماً، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية إلى سراييفو لرحلة الذهاب والعودة من 2035 درهماً.

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