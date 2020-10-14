"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها من رأس الخيمة إلى مصر مع تغطية مجانية لـ "كوفيد-19"

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "العربية للطيران"، عن استئناف رحلاتها من مطار رأس الخيمة الدولي إلى أربع وجهات في مصر وباكستان، إضافة إلى رحلة جديدة بين رأس الخيمة والعاصمة البنغلادشية، دكا.

واوضحت الناقلة في بيان أنها تستأنف رحلاتها من رأس الخيمة إلى القاهرة ولاهور في 15 أكتوبر الجاري، وإلى بيشاور في 16 أكتوبر، وإلى إسلام أباد في 17 أكتوبر.

وأضافت أنها ستسير رحلة جديدة من رأس الخيمة إلى دكا اعتباراً من 16 أكتوبر، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني: (www.airarabia.com) أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وعلاوة على ذلك، بدأت "العربية للطيران" بتوفير تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.



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