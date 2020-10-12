تصرفات عقارات دبي تسجل 440 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 440 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 141 مبايعة بقيمة 265.44 مليون درهم، منها سبع مبايعات لأراضٍ بقيمة 31.58 مليون درهم، و134 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 233.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، تليها مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة «جميرا الأولى»، ومبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة «الممزر».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم، وثالثة في «نخلة جميرا» بتسجيلها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة «معيصم الأول»، ومبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «برج خليفة».

وتصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 21 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 162 مليون درهم، منها 17 رهناً لأراضٍ بقيمة 56.17 مليون درهم، و38 رهناً لفلل وشقق بقيمة 105.83 ملايين درهم، كان أهمها في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» بقيمة 64 مليون درهم، وأخرى في منطقة «جبل علي الصناعية الأولى» بقيمة 25 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل ست هبات بقيمة 13.29 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «أم سقيم الأولى» بقيمة سبعة ملايين درهم، وأخرى في منطقة «وادي الصفا 5» بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

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