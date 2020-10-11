أرابتك تسير في إجراءات تصفية الشركة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة «أرابتك القابضة» في بيان لسوق دبي المالي أنها عقدت اجتماعا لمجلس إدارة الشركة الخميس 8 أكتوبر، الساعة الثالثة بعد الظهر، تم النظر فيه إلى المضي قدما في القرارات والإجراءات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية (الأخير)، ومن أبرزها تصفية الشركة.

وكانت الشركة قد زودت سوق دبي بقرارات الجمعية العمومية التي انعقدت الأربعاء الماضي 30 سبتمبر.

- عدم استمرارية الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب للمحكمة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها، وتعيين (إليكس وشركاه) و(ماثيو وايلد)، أو أي شخص أو طرف آخر يحدده مجلس الإدارة وفقاً لما يراه مناسباً كمصف، وعلى أن يقوم مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس وقبل التقدم للمحكمة بطلب الإفلاس بإطلاع أصحاب المصلحة على آثار ذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الاجتماع.



تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص أو أشخاص يفوضهم المجلس مجتمعين أو منفردين، باتخاذ جميع ما يلزم من القرارات والإجراءات، وتقديم الطلبات اللازمة نيابة عن الشركة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع العمومية.

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