اقتصادية دبي تخالف 25 منشأة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذّت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية للحد من تفشي «كوفيد-19».

وأشارت اقتصادية دبي، في بيان أمس، إلى أنه تم خلال الزيارات مخالفة 25 منشأة تجارية، شملت محال بيع بالتجزئة، وصالة بلياردو ونادي بولينغ، وتجارة الهواتف المتحركة، والصرافة، وتجارة الملابس الجاهزة، والتصوير الفوتوغرافي، وتجارة لوازم التدخين، وتجارة الأحذية، والخياطة والتطريز، وتجارة مواد البناء ومحمصة.

وتم مخالفة 23 منشأة منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، في حين تم مخالفة المنشأتين الأخريين لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

وبلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 317 منشأة.

ودعت الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية.

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