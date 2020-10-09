«دناتا» أول شركة تقدم سلسلة تبريد متكاملة لشحن الأدوية في سنغافورة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

عززت شركة «دناتا»، المتخصصة في تقديم الخدمات الجوية بالعالم، قدراتها على مناولة الأدوية في سنغافورة، وذلك باستخدام حاويات مبردة في عملياتها.

وأفاد بيان صادر أمس بأن الحاويات الجديدة، ذات التقنية العالية، صممت خصيصاً لخدمة صناعة الأدوية بنظام مغلق، يتم التحكم في درجة حرارته من أجل نقل هذه المنتجات الحساسة للحرارة بين مستودعات الشحن والطائرات. وبذلك، أصبحت «دناتا» أول شركة مناولة أرضية تستخدم الحاويات المبردة في مطار سنغافورة تشانغي الدولي، وتقدم للمتعاملين خدمات متميّزة طوال عملية المناولة. وتتيح المعدات الجديدة لـ«دناتا» نقل المنتجات الحساسة للحرارة وفق أعلى المعايير الدولية. وتوفر الحاويات المبردة تخزيناً يمكن التحكم في حرارته من (-18 حتى +25 درجة مئوية)، ما يقلل مخاطر التقلبات في درجات الحرارة والتلوث. وتتميز هذه الحاويات بهيكل مغلق، مع أجهزة إنذار عند الفتح والإغلاق، إضافة إلى تنبيهات إذا زادت درجات الحرارة على المستويات المعتمدة.

كما أن هذه الحاويات صديقة للبيئة، لأنها مزودة بألواح شمسية، إضافة إلى أنها سهلة التنظيف، وهو أمر مهم لشحن منتجات الأدوية.

وقال المدير التنفيذي الإقليمي لـ«دناتا» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ديرك جوفيرتس، إن «حاجة شركات الطيران ووكلاء الشحنن ازدادت لشركات مناولة معتمدة وموثوقة، يمكنها حماية شحنات الأدوية، وضمان بقاء المنتجات في حالة ممتازة حتى وصولها إلى المتعاملين».

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