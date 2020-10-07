«العربية للطيران» توفر تغطية مجانية ضد «كوفيد-19»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة العربية للطيران» عن توفير تغطية عالمية مجانية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع المسافرين على متن رحلاتها من الشارقة وأبوظبي.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن التغطية المجانية ستكون مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً، تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتتضمن النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة العربية للطيران»، عادل العلي، إن توفير التغطية العالمية لـ«كوفيد-19» يأتي تأكيداً لالتزامنا الراسخ تجاه مساعدة المتعاملين على السفر بكل ثقة واطمئنان، لافتاً إلى حرص «العربية للطيران» على توفير قيمة مضافة للمسافرين، وضمان أعلى معايير السلامة والراحة خلال السفر.

وبحسب البيان، فإنه يمكن للمسافرين الذين تؤكد الفحوص إصابتهم بـ«كوفيد-19» أثناء السفر، أن يتواصلوا مع فريق التأمين العالمي لـ«كوفيد-19» في «العربية للطيران» على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

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