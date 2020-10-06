1.7 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسواق المحلية بجلسة أمس

المصدر: مدحت السويفي – دبي

شهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 1.7 مليار درهم، خلال جلسة أمس مسجلة 1.7 مليار درهم، توزعت ما بين 960 مليون درهم لسوق دبي المالي، و780 مليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع سوق دبي المالي بنحو 0.03% إلى مستوى 2225.52 نقطة، وتم التعامل على 259.34 مليون سهم، بقيمة 170.73 مليون درهم، وكانت الأسهم الأكثر تراجعاً في السوق سهم إثمار بنسبة 5%، وشعاع بنسبة 4.9%، كما تراجع سهم إعمار العقارية بنحو 1.10%، والاتحاد العقارية 2.55%، في المقابل ارتفع سهم إعمار للتطوير 1.71%، وإعمار مولز 2.83%.

وبالنسبة للمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد انخفض بنحو 0.11%، مغلقاً عند مستوى 4482.77 نقطة، وبلغت عدد الأسهم المتداولة 93.58 مليون سهم، بقيمة 316.05 مليون درهم، وكان سهم اتصالات الأكثر تراجعاً سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 5%، في مقابل ارتفاع سهم أغذية بنحو 7.82%.

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