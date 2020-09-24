المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يعتزم كل من سوق دبي المالي وبورصة «ناسداك دبي» على تنفيذ برنامج شامل للتميز في مجال علاقات المستثمرين، وذلك لتشجيع الشركات المدرجة على التوسع في هذا المجال.

وتوفر البورصتان منظومة متكاملة لأسواق رأس المال في دبي تتيح للشركات المدرجة والمستثمرين على حد سواء بنية أسواق مالية عالمية المستوى.

وأوضح سوق دبي المالي في بيان أمس، أن البرنامج الجديد، يوفر العديد من المبادرات، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية بصورة منتظمة منذ عام 2007، وتطوير حلول ذكية لتمكين الشركات المدرجة من التواصل بسلاسة وفعالية مع المستثمرين، فضلاً عن تنظيم ورش العمل التعليمية وإصدار الأدلة العملية، إضافة إلى تنظيم برامج لتأهيل الخريجين المواطنين للعمل في مجال علاقات المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن السركال: «نحرص دوماً على التعاون مع كل الجهات المعنية والهيئات التنظيمية لتشجيع الشركات المدرجة على التميز في مجال علاقات المستثمرين، حيث لعبت جهودنا في هذا الصدد دوراً مفصلياً في جعل وظيفة علاقات المستثمرين إلزامية ضمن إطار عمل حوكمة الشركات المدرجة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي» ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حامد علي، إن «مبادراتنا المتعددة في مجال علاقات المستثمرين، لقيت ترحيباً وتجاوباً لافتين من قبل الشركات المدرجة، ما أسهم في نشر أفضل ممارسات علاقات المستثمرين على نحو متزايد خلال السنوات الماضية».

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