فنادق تمدد عروض الصيف الترويجية تشجيعاً للطلب

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

لجأت فنادق في السوق المحلية إلى تمديد العروض الترويجية لفصل الصيف، في إطار تشجيع الطلب وتنشيط الحركة السياحية.

وأشارت تلك الفنادق لـ«الإمارات اليوم»، إلى تحقيق معدلات إشغال عالية بدعم من السياحة الداخلية، لافتة إلى أن العروض الترويجية تتيح حجز إقامة فندقية بخصومات تصل إلى 50%. وأفادت بأن العروض موجهة للعائلات والأفراد، فضلاً عن القطاع المؤسسي، وتشمل مختلف المرافق بما في ذلك المطاعم، والـ«سبا».

تمديد العروض

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن فنادق المجموعة لجأت إلى تمديد العروض الترويجية على الإقامة الفندقية، وخدمات الطعام، في إطار تشجيع الطلب، مشيراً إلى أن العروض تشمل خصومات تراوح بين 30 و40%.

ولفت عوض الله إلى وجود عروض لنزلاء الفنادق الراغبين في الإقامة، أو الاستفادة من المرافق والخدمات التي توفرها، فضلاً عن عروض مخصصة للشركات والمؤسسات، وأخرى مخصصة لسكان الدولة على خدمات الطعام، قائلاً إن العروض تسهم في رفع مستويات الطلب وتنشيط الحركة.

وبين أن التركيز ينصب حالياً على السياحة الداخلية، مشيراً إلى أن فنادق المجموعة تسجل معدلات إشغال جيدة في ظل الظروف الحالية، في وقت يتوقع فيه ارتفاع مستويات الطلب على الخدمات الفندقية خلال الفترة المقبلة.

وأكد عوض الله أن القطاع الفندقي يواصل التكيف مع الظروف الحالية، إذ لجأت الفنادق إلى اتباع آليات تسويق جديدة لرفع حجم العائدات، وتنشيط الحركة السياحية في السوق المحلية.

مختلف الشرائح

بدوره، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي، المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن فنادق المجموعة توفر مجموعة كبيرة من العروض الموجهة لمختلف شرائح الضيوف، لافتاً إلى أن العروض تشمل الإقامة الفندقية، ووجبات الطعام ومرافق «سبا»، وغيرها. وأضاف خوجلي أن عروض الإقامة الفندقية تتيح خصومات تصل إلى 30% على أسعار الإقامة العادية، مؤكداً الدور البارز للعروض المتكاملة في رفع معدلات الإشغال الفندقي على الدوام، وتراجع كلفة قضاء العطلات الداخلية. وتابع: «تم تمديد العروض الصيفية في ظل الطلب عليها»، مشيراً إلى أن فنادق المجموعة أضافت باقات وعروضاً جديدة على تلك التي كانت قائمة سابقاً لزيادة جاذبيتها.

ترحيب واسع

من جهته، قال المدير التنفيذي لفندق «بلاتزو فرساتشي دبي»، منذر درويش، إن الفندق لجأ إلى تمديد عروضه الترويجية إلى نهاية ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن العرض الذي يتيح للمتعاملين الحجز للإقامة الفندقية بالسعر الحالي، واستخدامه خلال عام من تاريخ الحجز، لاقى ترحيباً واسعاً، إذ وصل عدد الحجوزات من خلال هذا العرض إلى 7000 ليلة فندقية.

وأكد درويش أن العروض الترويجية تلعب دوراً بارزاً في زيادة معدلات الإقبال، وهي موجهة للعائلات والشركات والأفراد، على أسعار الإقامة، أو المطاعم، ومرافق السباحة والـ«سبا»، وغيرها، مشيراً إلى أن العروض التي يوفرها الفندق حالياً تتيح الحجز بأسعار تقل بنسبة 50% مقارنة بمستوى الأسعار الأساسية.

وبين درويش أن مختلف المنشآت الفندقية تركز حالياً على السياحة الداخلية التي تعتبر مصدراً مهماً في رفع معدلات الإشغال في الغرف الفندقية والمطاعم، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من الفنادق حقق نسب إشغال راوحت بين 60 و90% خلال الفترة الماضية، بدعم من السياحة الداخلية.

وأضاف أن «بلاتزو فرساتشي دبي» حقق معدل إشغال بلغ 90% خلال أغسطس الماضي ككل، وفي بعض الأيام وصل المعدل إلى نسبة 100%، وهي من المعدلات العالية جداً، بصرف النظر عن الظروف الحالية.

عروض ترويجية

تتضمن العروض الترويجية المتاحة في السوق باقات شاملة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، تشمل الإقامة ومجموعة من المزايا لأفراد العائلة، وخيارات تشمل الإقامة بأسعار مخفضة مع إفطار مجاني يومياً، فضلاً عن تسجيل الوصول المبكر والمغادرة المتأخر لتحقيق أقصى استفادة من الإقامة، إضافة إلى خصومات تراوح بين 25 و30% على الإنفاق الإضافي على المأكولات والمشروبات، والدخول المجاني بالنسبة لبعض العروض إلى حدائق الترفيه المائية، وأنشطة الألعاب المائية.

توقعات بارتفاع مستويات الطلب على الخدمات الفندقية خلال الفترة المقبلة.

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