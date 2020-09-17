80 مليار درهم إنفاق الزوار الدوليين في دبي خلال 2019

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

كشفت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن إنفاق الزوار الدوليين في إمارة دبي، وصل إلى 21 ملياراً و800 مليون دولار (نحو 80 مليار درهم) خلال العام الماضي، مقابل 21 ملياراً و375 مليون دولار (أكثر من 78.6 مليار درهم) في عام 2018، لتستحوذ مدينة دبي وحدها على نحو 27% من إجمالي حجم الإنفاق في دول منطقة الشرق الأوسط مجتمعة المشمولة في البيانات، وعددها 10 دول.

وذكرت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إمارة دبي واصلت تسجيل معدلات كبيرة في حجم إنفاق الزوار الدوليين خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من نحو 8.5 مليارات دولار (نحو 31 مليار درهم) في عام 2010 إلى 21.8 مليار دولار (أكثر من 80 مليار درهم) في عام 2019.

إنفاق الزوار الدوليين

ويعرّف إنفاق الزوار الدوليين بـ«إيرادات السياحة الدولية»، ويشمل: مدفوعات الزوار لقاء السلع أو الخدمات التي يتلقونها في الوجهة السياحية المقصودة.

وبينت المنظمة، في تقريرها الذي يرصد أداء أسواق السياحة العالمية، أن دبي استقبلت العام الماضي، نحو 16.7 مليون زائر دولي، مقابل 15.9 مليون زائر خلال عام 2018، مبينة أن دبي وحدها استحوذت على نحو 27.25% من إجمالي أعداد الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط ككل، خلال عام 2019 بالنسبة للدول المشمولة في التقرير.

كما تفوقت دبي لوحدها على دول عالمية ككل من حيث معدلات إنفاق الزوار الدوليين، مثل كوريا الجنوبية والبرتغال واليونان وسنغافورة وماليزيا وهولندا والسويد وروسيا وبلجيكا والدنمارك.

الشرق الأوسط

إلى ذلك، سجلت معدلات إنفاق الزوار الدوليين في منطقة الشرق الأوسط نحو 81.5 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 74.5 مليار دولار في عام 2018.

ووفقا لتقرير «السياحة العالمية»، سجلت مصر نحو 13 مليار دولار في المركز الثاني بعد دبي، تلتها لبنان في المركز الثالث بنحو 8.5 مليارات دولار، والأردن بنحو 5.7 مليارات دولار.

واستقبلت منطقة الشرق الأوسط نحو 61.3 مليون زائر خلال العام الماضي، مقابل 60.4 مليون زائر دولي خلال عام 2018، وبنسبة نمو بلغت نحو 2%، حيث استقبلت السعودية نحو 13.6 مليون زائر في عام 2019، بينما استقبلت الأردن نحو 4.4 ملايين زائر، والبحرين نحو 3.8 ملايين زائر.

نمو ملحوظ

حقق قطاع السياحة في دبي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي بنسبة بلغت 5.1%، حيث رحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، لتتجاوز بذلك معدّل نمو السياحة العالمية الذي توقّعته منظّمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأكثر من 1%.

وكانت المدينة حافظت على مركزها الرابع كأكثر المدن العالمية زيارة للسنة الخامسة على التوالي بحسب «مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة بالزيارة لعام 2019»، كما أنها اكتسبت شهرة واسعة باعتبارها وجهة مفضّلة للزيارة لمختلف الشرائح من المسافرين الدوليين الجدد.

- إنفاق الزوار الدوليين يشمل المدفوعات لقاء سلع أو خدمات الوجهة السياحية المقصودة.

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