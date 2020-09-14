«دبي للسياحة» تغلق 4 منشآت.. وتوقف تصاريح 14 منشأة.. وتوجه إنذارات نهائية إلى 19 أخرى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، ضرورة المحافظة على المكاسب التي حققتها حكومة دبي، ضمن استراتيجيتها الخاصة بمرحلة العودة التدريجية للنشاط السياحي والتجاري، وحتى الوصول إلى ممارسة الحياة الطبيعية بشكل كامل وآمن في المدينة، وهو ما تطلب منها بذل المزيد من الجهد لتعزيز مكانة دبي كإحدى الوجهات الآمنة على مستوى العالم.

وأفادت الدائرة بأن فرق التفتيش التابعة لها، تقوم بجولات ميدانية على المنشآت الفندقية ومناطق الجذب السياحي، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والإرشادات المعتمدة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، وكذلك من الجهات المعنية حسب كل نشاط.

وذكرت «دبي للسياحة» أنه في إطار جهودها الرامية إلى ضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبّعة للحد من انتشار الفيروس، قامت برصد بعض المخالفات، واتخذت الإجراءات المناسبة بحقها، من بينها إغلاق أربع منشآت، وإيقاف تصاريح 14 منشأة، فيما تم توجيه إنذارات نهائية إلى 19 أخرى.

وشدّدت على ضرورة عدم التهاون أو الاستهتار بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لاسيما أنه لم يتم التخلص من هذا الفيروس، وما زالت آثاره السلبية تطال دول العالم بأسره.

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