«أبوظبي للاستثمارات السياحية» تعتزم تطوير فنادقها في مصر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، المملوكة بنسبة 84.3% لصندوق أبوظبي للتنمية، عزمها القيام بأعمال تطوير وتحديث مرافق فنادقها في مصر، وذلك بهدف دعم قطاع السياحة والضيافة والارتقاء بالخدمات السياحية.

وقال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، محمد سيف السويدي، إن عملية إعادة تأهيل وتطوير الفنادق السياحية تأتي لدعم النشاط السياحي في مصر لتمكينه من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية، وتعزيز النمو المستدام في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء تفشي «كوفيد-19».

وأضاف أن اختيار هذا التوقيت الذي تشهد فيه الحركة السياحية انخفاضاً وكذلك تراجعاً في نسب إشغال الفنادق في معظم الدول، يمكننا من العمل على إعادة تأهيل مرافق الفنادق، وتعزيز الإجراءات لضمان أمن وسلامة النزلاء.

وتضم «أبوظبي للاستثمارات السياحية» في مصر ثلاثة فنادق من فئة الأربع والخمس نجوم، وتقع في القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، كما تمتلك 99.3% من أسهم شركة مصر العربية للفنادق التي تمتلك منتجعاً من فئة خمس نجوم في متحف مصر المفتوح بالأقصر.

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