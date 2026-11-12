شرطة أبوظبي تضبط 8 متورطين في مشاجرة عند مدخل أحد الفنادق وشخصين قاما بتصويرها

تمكّنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من ضبط 8 أشخاص تورطوا في مشاجرة وقعت عند مدخل أحد الفنادق، على خلفية خلافات سابقة بينهم، كما تمكنت من ضبط شخصين قاما بتصوير الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات وفقاً للتشريعات المعمول بها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع مشاجرة عند مدخل أحد الفنادق، إثر خلافات سابقة بين عدد من الأشخاص، وعلى الفور، باشرت الفرق المختصة في شرطة أبوظبي إجراءاتها للتعامل مع الواقعة، وتمكنت من ضبط المتورطين فيها، إلى جانب ضبط الشخصين اللذين قاما بتصوير المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على المحافظة على الأمن والنظام العام، والتعامل بحزم مع السلوكيات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو تعريض سلامة الآخرين للخطر، مشددةً على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة والتحلي بالسلوك الحضاري والمسؤول.