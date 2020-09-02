«فلاي دبي» تنقل 153.5 ألف مسافر عبر 1209 «رحلات عودة»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت شركة «فلاي دبي» عن تشغيلها 1209 «رحلات عودة إلى الوطن» منذ اسئناف الرحلات الخاصة بالإجلاء وحتى الآن، مشيرة إلى أن تلك الرحلات أسهمت في عودة 153.5 ألف مسافر إلى أوطانهم.

وذكرت الناقلة لـ«الإمارات اليوم» أن رحلات العودة شملت 42 دولة كان معظمها إلى الهند وأفغانستان ونيبال وبنغلاديش.

ولفتت الناقلة في الوقت نفسه، إلى أنها شغلت خلال الفترة من مارس وحتى نهاية أغسطس الماضي، 1700 رحلة شحن إلى 49 وجهة في 33 دولة.

رحلات عودة

وتفصيلاً، أفادت شركة «فلاي دبي»، بأنها شغلت 1209 «رحلات عودة إلى الوطن»، أسهمت في عودة أكثر من 153 ألفاً و531 مسافراً إلى 42 دولة حتى الآن، مشيرة إلى أن معظم تلك الرحلات تم تشغيلها إلى وجهات مثل الهند وأفغانستان ونيبال وبنغلاديش.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم»، أنه من المتوقع تشغيل نحو 144 رحلة إضافية خلال الأسبوعين المقبلين.

وبيّنت الناقلة أن رحلات العودة، شملت أيضاً كلاً من ألبانيا، أذربيجان، البحرين، بلغاريا، كرواتيا، مصر، إريتريا، إثيوبيا، فنلندا، جورجيا، الهند، إيران، العراق، إيطاليا، الأردن، الكويت، قيرغيزستان، لبنان، مقدونيا، الجبل الأسود، ميانمار، نيبال، باكستان، رومانيا، روسيا، رواندا، السعودية، صربيا، أرض الصومال، جنوب إفريقيا، سريلانكا، السودان، طاجيكستان، تنزانيا، تايلاند، أوغندا، المملكة المتحدة، وأوكرانيا.

الشحن الجوي

إلى ذلك، قال نائب الرئيس للشحن الجوي في شركة «فلاي دبي»، محمد حسن، إن الناقلة شغلت خلال الفترة من مارس وحتى نهاية أغسطس الماضي 1700 رحلة شحن إلى 49 وجهة في 33 دولة.

وأضاف أن «(فلاي دبي) نقلت خلال هذه الفترة 8354 طناً من الشحن الجوي، إضافة الى 2510 أطنان مع رحلات المسافرين، ليصل اجمالي كميات الشحن الجوي إلى 10 آلاف و864 طناً».

وذكر أنه «خلال تلك الفترة، أسهمت الناقلة في شحن كميات كبيرة من مواد الإغاثة الى المناطق المحتاجة حول العالم، إضافة إلى السلع الغذائية والدوائية وغيرها من المنتجات والبضائع المهمة التي أسهمت في إدامة سلسلة التوريد وشحن المواد سريعة التلف».

تعاون

وأشار إلى أن «فلاي دبي» عملت بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين لتمكينها من نقل البضائع بسلاسة مع الالتزام بأعلى معايير السلامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وبين أن الناقلة خصصت ست طائرات للشحن الجوي، ثم رفعت العدد الى 11 طائرة خلال يونيو ويوليو الماضيين مع تنامي الطلب على الشحن الجوي خلال هذه الفترة قبل أن تعود إلى ست طائرات حالياً مع عودة رحلات المسافرين تدريجياً.

وأكد حسن أن الناقلة مستمرة في خدمات الشحن الجوي إلى المناطق المحتاجة في العالم، ومنها لبنان، إذ تخطط من خلال أربع رحلات شحن، إلى نقل أكثر من 80 طناً من مواد طبية وغذائية وملابس.

ولفت إلى أن «فلاي دبي» تواصل تعاونها مع شركة طيران الإمارات للشحن الجوي، لتشكل جسراً جوياً يربط الصين ورابطة الدول المستقلة عبر دبي التي تُعد اليوم مركزاً عالمياً للطيران والشحن الجوي.

إحياء الشراكة

يُشار إلى أن شركتي «فلاي دبي»، و«طيران الإمارات»، أعلنتا أخيراً عن استئناف توفير خيارات سفر واسعة وسلسة وآمنة للمتعاملين تشمل 100 وجهة عبر دبي، حيث أعادت الناقلتان، إثر الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب إلى مختلف الوجهات العالمية، إحياء شراكتهما الاستراتيجية لتزويد المسافرين بمزيد من فرص السفر.

الرحلات المنتظمة

استأنفت شركة «فلاي دبي»، رحلاتها المنتظمة، اعتباراً من السابع من يوليو الماضي، إلى 24 وجهة مبدئياً، متوقعة ارتفاع عدد الوجهات إلى 66 محطة خلال فصل الصيف.

وطبقت الناقلة معايير سلامة شاملة من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية كافة في جميع مراحل السفر وفي الأجواء لضمان سلامة المسافرين والموظفين.

- الناقلة تشغل 1700 رحلة شحن إلى 49 وجهة في 33 دولة خلال 6 أشهر.

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